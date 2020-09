Liderul Pro România, Victor Ponta nu este tocmai liniștit după ce a aflat că Aurelia Țaga a fost testată pozitiv cu coronavirus. Anunțul a fost făcut de social-democratul Dragoș Benea..Aurelia Țagă e medic primar la Pediatria din Bacău și candidat din partea PRO România la președinția Consiliului Județean Bacău. În condițiile date, Ponta ar trebui să intre în izolare, susține Antena3.ro.

”Eu știu că au avut ieri o zi de campanie, nu doar în municipiul Bacău, ci și în câteva comune de lângă Bacău. E problema fiecăruia unde își face campanie, când își face campanie, la ce candidează, cum candidează. Noi am atras atenția de mai mult timp că având în vedere funcția ei de șef secție la copii cronici, Spitalul de Pediatrie, această candidatură nu poate fi una responsabilă, decât în concediu de odihnă. Nu poți să faci campanie dimineața, iar seara să prestezi la Spitalul Județean, secția de pediatrie, e un gest la limita responsabilității.

Eu nu am făcut ancheta epidemiologică. Am văzut că au fost în câteva localități de lângă Bacău. Au fost mulți contacți direcți. Ea a confirmat știrea azi. Iar faptul că ieri au făcut campanie, tot de pe rețele lor de socializare am aflat”, a comentat Dragoș Benea.

La rândul său, liderul Pro România a susținut că este extrem de precaut și că respectă măsurile anti-Covid.

”Eu în campanie port tot timpul mască, cu excepția momentelor în care fac poze. Mă testez constant cu privire la infecția de coronavirus.

Este rușinos pentru nivelul la care au coborat

De altfel, Victor Ponta a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj referitor la această situație.

„Doamna Doctor Aurelia Taga ( candidat PRO Romania la Presedintia Consiliului Judetean Bacau ) a contractat, din pacate, ca multi alti medici , noul coronavirus!

Desi, vazand ca testul si anuntul public a fost facut de Presedintele PSD Bacau – am serioase indoieli asupra veridicitatii / si sper ca un nou test va fi relevant!

Ii urez, in numele Echipei PRO Romania , multa sanatate – din pacate aceste Alegeri NU trebuiau sa aiba loc in aceste conditii / dar interesele electorale ale PNL si PSD sunt mai importante decat sanatatea publica!

Faptul ca liderii locali ai PSD ( desi nu au candidat la Bacau si sustin o persoana de la PPUSL) speculeaza aceasta situatie in scop politic este rusinos pentru nivelul la care au coborat / sunt convins ca alegatorii ii vor sanctiona pentru asta!

Eu fac campanie alaturi de candidatii PRO Romania – respectand toate regulile de siguranta ( masca, dezinfectant , numar de persoane, evenimente in spatii deschise ) / inclusiv momentul fotografiilor ( in care imi scot masca) este organizat de staff in conditii de siguranta! Voi face tot ce tine de mine sa imi protejez familia, colegii si toti cei cu care interactionez!

Dar – trag inca o data semnalul de alarma – incapatanarea lui Orban si a celor de la PNL si PSD in a face Alegeri in aceasta perioada – va aduce un cost urias pentru romani! Si raspunderea trebuie sa fie a celor vinovati!”, a scris fostul premier.