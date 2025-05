Fostul premier Victor Ponta a anunțat oficial formarea unei noi alianțe politice, sub denumirea „România pe primul loc”.

Deși ideea a fost lansată imediat după încheierea alegerilor prezidențiale, semnarea documentelor a avut loc abia recent, marcând un pas concret în consolidarea proiectului.

Alianța reunește trei partide — Pro România, Partidul Republican și Partidul Ecologist Român — și se dorește a fi mai mult decât o simplă colaborare electorală.

Platforma anunțată de Ponta își propune să atragă nu doar membri de partid, ci și specialiști, activiști civici și personalități publice care vor să contribuie la conturarea unei alternative politice în fața actualei crize de încredere și direcție.

„Am făcut azi primul pas pentru activarea Platformei „România pe primul loc”. Am decis, alături de liderii Partidului Pro România, Partidului Republican și Partidului Ecologist Român, ca aceste trei partide să formeze o alianță politică ce are ca obiectiv promovarea în continuare a principiilor și proiectelor susținute în campania electorală. Alături de aceste trei partide, din Platforma „România pe primul loc” fac parte și alți lideri de opinie, specialiști și voluntari care nu sunt membri ai unui partid, dar doresc să se implice public în promovarea activității Platformei.

Victor Ponta a transmis un apel către parlamentari, aleși locali și reprezentanți ai mediului privat să se alăture acestei inițiative, pe care o consideră esențială în contextul actual. El vorbește despre un pericol major pentru stabilitatea României și despre necesitatea unui efort colectiv, onest și realist pentru ieșirea din impasul economic și social.

Fostul premier susține că, odată cu instalarea unei noi conduceri la Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, alianța va interveni activ în procesul de redresare, propunând soluții concrete și constructive.

Victor Ponta a transmis critici dure la adresa clasei politice dominante, acuzând lipsa de reformă reală și menținerea unui sistem disfuncțional. L-a menționat pe Nicușor Dan, primarul Capitalei, afirmând că acesta susține „continuarea unui model falimentar”, și a exprimat rezerve în privința noilor promisiuni venite din partea AUR, în special în ceea ce-l privește pe George Simion, pe care îl acuză de inconsecvență politică.

Referindu-se la mediul economic, Ponta a avertizat asupra riscului unor măsuri haotice, precum majorarea TVA sau tăierea investițiilor publice, care, în opinia sa, nu vor face decât să adâncească dezechilibrele. El a atras atenția că semnalele negative dinspre Guvern afectează încrederea investitorilor și a antreprenorilor locali.

Ponta a mai punctat că o eventuală concediere în masă a bugetarilor ar fi o greșeală strategică gravă, cu efecte negative în lanț. De asemenea, a cerut claritate cu privire la viitorul echipei guvernamentale și la persoanele care vor gestiona negocierile externe, în special cele cu instituțiile financiare internaționale.

„Am urmarit cu mare atentie, e vorba de viata noastra, de la Nicusor am inteles ca se continua ca si pana acum, e o idee foarte rea. Guvernul nu e in acest faliment din cauza lui Simion/AUR sau a lui Nicusor ca era la primărie. E primăria în faliment. Nicusor Dan zice continuam cu ce a fost, tot PSD PNL UDMR, plus USR, nu e o veste bună.

Simion a zis că-l pune premier pe Călin Georgescu acum s-a răzgândit. Deși sprijinul lui Călin Georgescu e și a fost esențial. Voturile pentru George Simion sunt pentru Călin Georgescu, de fapt. Azi (n.. ieri) a fost o prezentare, mă bucur ca a fost Simion la Camera de Comerț, cu mediul de afaceri trebuie să rezolvi problemele, să le dai semne de stabilitate și predictibilitate. De acolo vin taxe și impozite.

Ce văd pe surse ca se mareste TVA, ca nu se plateste nimic de la guvern in afara de salarii, astea doar agravează situația. Nu pot sa trag o concluzie, nu am vazut cine o sa fie premier, cine negociaza cu Comisia Europeana, Banca Mondiala si FMI din partea lui Simion. La Nicusor raman cei de pana acum, nu e bine. Sper pana vineri sa vorbeasca mai apasat. Saptamana viitoare e prea tarziu”, mai spune el.