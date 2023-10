Proiectul noii legi a pensiilor din sistemul public urmează să fie prezentat marți, 31 octombrie, în cadrul unei ședințe a coaliției de guvernare de ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, au informat surse politice.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani

Proiectul de lege urmează, cel mai probabil, să fie aprobat săptămâna viitoare de Guvern și transmis Parlamentului spre dezbatere și adoptare. Ținta guvernanților este ca noua lege a pensiilor să fie aprobată de Legislativ până la finalul lunii noiembrie.

Proiectul privind reforma pensiilor face parte din angajamentul asumat de România în cadrul PNRR, iar noua lege a pensiilor este programată să intre în vigoare la 1 ianuarie 2024. Premierul a menționat recent că, împreună cu Banca Mondială și cu Comisia Europeană, s-a decis să se meargă pe varianta prin care se închid inechitățile în interiorul legii pensiilor.

În proiect se arată că „persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot opta pentru menținerea în activitate, anual, cu acordul angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”.

De asemenea, în ceea ce privește vârsta standard de pensionare, se precizează că este de „65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei”. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare.

Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, iar stagiul complet de cotizare contributiv, este de 35 de ani.

Reducerea vârstelor standard de pensionare

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

a) conform tabelului nr. 1, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite de muncă;

b) conform tabelului nr. 2, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiții speciale potrivit legislației anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiții speciale prevăzute la art. 28 alin. (1);

c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, și/sau de prizonierat, în situația persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)- c) și la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât și în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.

Proiectul de lege privind noua lege a pensiilor poate fi consultat mai jos.