Proiectul privind noua lege a pensiilor din sistemul public ar putea fi prezentat în cursul zilei de azi. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, ar urma să-l prezinte marți după-amiază, în cadrul unei ședințe a coaliției de guvernare, au informat surse politice.

Potrivit acestora, cel mai probabil, proiectul de lege urmează să fie aprobat săptămâna viitoare de Guvern. Ulterior acesta va fi transmis Parlamentului spre dezbatere și adoptare.

Ținta guvernanților este ca noua lege a pensiilor să fie aprobată de Legislativ până la finalul lunii noiembrie.

Amintim că, premierul Marcel Ciolacu declara weekendul trecut că noua lege a pensiilor va intra în vigoare de la 1 ianuarie 202. La această dată toate pensiile se măresc conform legii. El a explicat că indexarea pensiilor cu 13,8% reprezintă indicele de inflație pe anul trecut.

„La anul, conform legii, vom avea o indexare de 13,8%. Este indicele de inflație pe anul trecut.

Știți foarte bine că data trecută, când era prim-ministru domnul Nicolae Ciucă, pentru că inflația în anul curent era mult mai mare, am hotărât să aplicăm același lucru.

Prin două componente one off – astfel am putut constituțional să mărim pensiile mai mici. De la această bază am plecat. În viitoarea lege se regăsește din nou acest fapt că trebuie cu indicele de inflația anual intervenit pe pensii”, spunea Marcel Ciolacu.