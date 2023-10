Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu, s-a întâlnit cu liderii minerilor din Valea Jiului. Ea a discuta cu aceștia despre pensiile ortacilor. Oprescu a fost prezentă în zonă în contextul în care cele patru mine de aici se închid în următorii 10 ani.

Discuțiile purtate de Simona Bucura-Oprescu cu reprezentanții minerilor s-au axat pe legea pensiilor. În prezent, aceasta ține cont de grupele speciale, în contextul în care cele patru exploatări miniere își vor înceta activitatea în 2032.

După cum se știe, Complexul Energetic Valea Jiului, recent înființat, a preluat activele și angajații Complexului Energetic Hunedoara. După întâlnirea din Valea Jiului, Simona Bucura-Oprescu a coborât alături de ortaci în mina Vulcan. Ea a postat pe Facebook impresiile sale.

„În această dimineață am avut la Petroșani o întâlnire cu reprezentanții Sindicatului Muntele.

Am discutat despre noua lege a pensiilor și despre condițiile de muncă speciale și deosebite. Condiții în care minerii își desfășoară activitatea zi de zi. Am dat asigurări că rămânem un partener de dialog. Și că lucrăm la o lege care să elimine inechitățile. Dar și să aducă recunoașterea binemeritată celor care au muncit pentru dezvoltarea acestei țări” a scris ministrul.