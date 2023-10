Cresc pensiile în România

Cresc pensiile în România! Guvernul român se află în etapa finală a pregătirilor pentru o reformă amplă a sistemului de pensii din sectorul public.

Potrivit surselor guvernamentale citate de Realitatea Plus, draftul proiectului de lege privind pensiile din sistemul public va fi transmis oficialilor de la Bruxelles în săptămâna viitoare pentru a primi un feedback din partea autorităților europene.

Pensia se calculează multiplicând VPR cu numărul de puncte acumulate în perioada de muncă.

Sumele din noua lege a pensiilor

Proiectul propus stabilește diferite scenarii pentru calculul pensiilor, în funcție de anii lucrați și salariul mediu sau minim pe economie:

30 de ani în câmpul muncii la salariul minim – pensie de 1.242,5 lei

25 de ani la salariul minim și 5 ani la salariul mediu – pensie de 1.420 de lei

5 ani la salariul minim și 25 de ani la salariul mediu – pensie de 2.130 de lei

30 de ani în câmpul muncii la salariul mediu – pensie de 2.307,5 lei

Noua lege a pensiilor ar intra în vigoare la 1 ianuarie

Această propunere va fi supusă unor discuții suplimentare în cadrul coaliției de guvernare, după consultările dintre premierul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, care au avut loc în weekend.

Este important de menționat că această reformă a sistemului de pensii publice reprezintă un punct crucial în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, iar implementarea sa corectă este vitală pentru obținerea finanțărilor europene.

Premierul Ciolacu își propune ca noua lege a pensiilor să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie al anului viitor, marcând astfel o schimbare semnificativă în sistemul de securitate socială al țării.

Bani pentru pensionari înainte de Crăciun

Într-un gest menit să aducă ajutor familiilor vulnerabile și pensionarilor cu venituri mici în pragul sărbătorilor de iarnă, statul român a decis să ofere sprijin financiar suplimentar înainte de Crăciun, sub forma unor carduri speciale.

Aceste carduri sunt strict destinate cumpărăturilor alimentare și sunt distribuite în rândul categoriilor defavorizate ale societății. Printre cei norocoși care beneficiază de aceste ajutoare se numără persoanele cu pensii modeste și familiile cu venituri nete lunare mai mici sau egale cu 1.700 de lei.

Comparativ cu anii precedenți, în 2023, statul acordă șase vouchere pentru fiecare beneficiar. Fiecare voucher are o valoare de 250 de lei. Această măsură vine în ajutorul familiilor care se confruntă cu dificultăți financiare. Are are ca scop asigurarea unei mese calde și a alimentelor de bază în perioada sărbătorilor.