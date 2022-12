Joi, după Consiliul European, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, în condițiile în care anul viitor, președinția va fi preluată de către Suedia.

România și Bulgaria vor fi pe agenda JAI

Liderul de la Cotroceni a dezvăluit că în urma discuției pe care a avut-o cu premierul suedez, este sigur că România și Bulgaria se vor afla pe agenda JAI atunci când Suedia va prelua președinția Consiliului European.

„Am avut o discuție cu premierul suedez, i-am prezentat problema. Nu și-a luat un angajament ferm, dar eu sunt convins că în momentul în care cele două chestiuni, cu Austria și Olanda, primesc o clarificare, va fi pe agenda JAI. Nu are nimeni interesul ca această proiblemă să se transforme în ceva negativ. UE nu are nevoie însă de un eșec, ci de reușite. Nu am discutat despre un calendar concret. Este nevoie de multe discuții care se vor purta”, a declarat acesta.

Este optimist că vom intra în Schengen

De asemenea, președintele Klaus Iohannis s-a arătat optimist că România și Bulgaria vor intra în spațiul Schengen anul viitor.

„Suntem țară de primă linie pentru migranți. Noi controlăm fluxul. Avem rezultate foarte bune, recunoscute de surse externe. Suntem de primă linie și de prim rang în ceea ce privește piețele de export către piețele de pe glob (…).

Toate aceste lucruri le-am reiterat, ca să nu uite lumea că solidaritatea arătată de noi a dus la niște așteptări. Și noi așteptăm semne de solidaritate. Asta înseamnă că avem așteptări legitime să fim acceptați în Schenegn. Pot să vă spun că n-am fost contrazis de nimeni. Este încă un drum pe care trebuie parcurs. Votul Austriei și Olandei sunt probeleme care trebuiesc rezolvate. Dar am tras concluzia că de data aceasta pregătriea o să fie mai profundă și mai bună. Eu le-am spus că noi, românii, vrem o soluție în 2023”, a spus acesta.

„Nu am discutat despre un calendar concret şi nici nu cred că e momentul ca astăzi să discutăm despre un calendar concret. E nevoie de multe discuţii în perioada următoare”, a conchis liderul de la Cotroceni.