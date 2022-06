Klaus Iohannis și-a depus declarația de avere și de interese! Ce avere are șeful statului?

Până la data de 15 iunie, toate persoanele care dețin funcții publice trebuie să depună declarațiile de avere și de interese. Majoritatea oamenilor politici importanți din România deja au făcut acest lucru, iar printre ei se numără președintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Nicolae Ciucă și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.

Cel care a depus primul aceste documente este șeful statului. Potrivit noii sale declarații de avere, Klaus Iohannis a primit anual suma de 179.507 lei, respectiv 14.950 de lei lunar, pentru funcția de președinte al României. Având în vedere că deține șase imobile în Sibiu – trei case de locuit și trei apartamente – veniturile șefului statului s-au rotunjit cu 82.000 de lei din chirii.

În conturile șefului statului se află economii de 170.000 de lei, însă acestea sunt mai mici decât cele de anul trecut. În penultima sa declarație de avere, Klaus Iohannis preciza că are economii de 201.000 lei.

Nicolae Ciucă stă mai bine la capitolul venituri

Așa cum am precizat anterior, prim-ministrul Nicolae Ciucă se numără printre oamenii politici proeminenți din România care și-au depus deja declarația de avere și de interese.

În cel mai recent document, șeful Executivului precizează că a avut venituri de 166.000 de lei în anul fiscal anterior, această sumă reprezentând indemnizația de ministru al Apărării și de cea de prim-ministru pentru o lună și cinci zile.

Premierul este și pensionar, motiv pentru care, anul trecut, acesta a primi o sumă de aproape 215.000 de lei.

Declarația sa de avere arată că deține o casă de locuit în localitatea Dumbrăveni, județul Ilfov, două terenuri intravilane – în Dumbrăveni și Pielești. Acesta deține și două autoturisme – unul fabricat în 2006 și unul în 2020.

Nicolae Ciucă are economii de 160.000 de lei și aproape 120.000 de lei în fonduri de investiții. De asemenea, șeful Guvernului are și datorii – un credit de 100.000 de euro contractat în 2020, care are scadența în 2025. De la ultima declarație de avere, din noiembrie 2021, prim-ministrul a reușit să economisească aproape 30.000 de lei.

Marcel Ciolacu are o situație financiară mai bună decât Iohannis și Ciucă

Președintele Camerei Deputaților, social-democratul Marcel Ciolacu, și-a depus și el declarație de avere în care se arată că a beneficiat de o indemnizație de deputat de 135.000 de lei în 2021.

Liderul Partidului Social Democrat (PSD) a beneficiat și de dividende în valoare de 489.000 de lei, iar Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) i-a rambursat suma de 133.000 de lei, banii din campania pentru alegerile din 2020.

Marcel Ciolacu deține, potrivit declarației sale de avere, două case de locuit și două terenuri intravilane în Buzău. Acesta nu are mașină, dar a strâns economii de 94.000 de lei și de aproximativ 35.000 de euro.

Președintele PSD i-a acordat fiului său un împrumut în valoare de 490.000 de lei și are credite la bănci în valoare de 85.000 de euro și de 35.000de lei.