Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut joi o analiză clară asupra opțiunilor politice existente în Parlament după alegeri.

Potrivit acestuia, formarea unui guvern stabil fără Partidul Social Democrat este practic imposibilă în actualul context parlamentar.

”Nu se poate, deci nu există. PNL, USR, UDMR plus Grupul Minorităţilor Naţionale nu are majoritate. Asta este guvern minoritar, de oriunde am lua. E guvern minoritar.

Se poate face o formulă majoritară când toată lumea intră la guvernare, mai puţin cu SOS şi POT. Dar nu ştiu dacă se doreşte, nu ştiu dacă se poate ajunge la o astfel de soluţie”, a completat el.