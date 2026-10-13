Kelemen Hunor face anunțul momentului: UDMR susține Guvernul Niculescu, dar există o condiție

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va vota Guvernul Luca Niculescu și programul de guvernare prezentat de premierul desemnat în fața Parlamentului.

Susținerea va fi acordată indiferent dacă viitorul Executiv va fi unul tehnocrat sau va fi format în jurul PSD, fără ca UDMR să participe direct la guvernare. Liderul Uniunii a precizat că formațiunea este pregătită să semneze un acord de susținere cu Luca Niculescu, prin care să sprijine proiectele guvernamentale.

Printre temele menționate se numără rectificarea bugetară, legea salarizării, bugetul pentru anul viitor și măsurile destinate relansării economice și stabilității fiscale.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Kelemen Hunor a făcut referire la comentariile unor analiști politici potrivit cărora soluționarea blocajului politic ar depinde de UDMR. Președintele a respins această interpretare și a susținut că formațiunea a participat, de-a lungul timpului, la găsirea unor soluții pentru depășirea crizelor politice.

„Citesc în fiecare zi câte o apreciere de la diverşi analişti politici care spun ca rezolvarea blocajului politic depinde de UDMR! Că la noi ar fi cheia. Nimic mai neadevărat. De 36 de ani, Uniunea Democrată Maghiară din România de fiecare dată a fost parte a soluţiei şi nu a problemei, dar niciodată nu a fost singura formaţiune care avea cheia deblocării unor crize politice şi nu dădea majorităţi”, a scris Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a amintit că, în ultimele cinci luni, reprezentanții UDMR au purtat discuții săptămânale cu toate părțile implicate. Potrivit liderului formațiunii, în această perioadă au fost negociate mai multe variante și au fost căutate soluții de compromis pentru depășirea impasului politic.

În același mesaj, președintele UDMR a anunțat decizia formațiunii de a susține viitorul Executiv, indiferent de formula politică în care acesta va fi constituit.

„Azi, după mai bine de cinci luni de când am discutat săptămânal cu toate părţile, am negociat mai multe soluţii posibile şi am căutat compromisul cel mai bun pentru ţara noastră, oferim soluţia. Vom vota guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”, a transmis Kelemen Hunor.

Pe lângă votul pentru învestirea Guvernului și pentru programul de guvernare, UDMR își exprimă disponibilitatea de a încheia un acord de susținere cu premierul desemnat. Potrivit anunțului făcut de Kelemen Hunor, documentul ar putea viza mai multe măsuri economice, fiscale și sociale pe care viitorul Executiv intenționează să le promoveze.

Liderul Uniunii a menționat explicit rectificarea bugetară, legea salarizării și legea bugetului pentru anul viitor. Acestea ar urma să se numere printre proiectele pentru care UDMR este dispusă să ofere sprijin, alături de alte măsuri considerate necesare pentru relansarea economică și menținerea stabilității fiscale.

De asemenea, Kelemen Hunor a făcut referire la acordarea ajutorului pentru persoanele cu venituri reduse. Susținerea proiectelor ar urma să fie discutată cu premierul desemnat, dacă acesta va solicita sprijinul Uniunii și va purta dialog cu reprezentanții formațiunii pe temele respective.

„În acelaşi timp, suntem pregătiţi să semnăm şi un acord de susţinere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor şi alte proiecte necesare relansării economice, stabilităţii fiscale şi acordarea ajutorului celor nevoiaşi, dacă premierul va cere sprijinul nostru şi va dialoga cu noi pe temele respective.”

Kelemen Hunor a precizat că obiectivul imediat al formațiunii este depășirea blocajului politic și instalarea unui guvern care să își poată exercita atribuțiile depline. În mesajul său, liderul UDMR a indicat drept termen posibil pentru acest demers ziua de vineri sau, cel târziu, luni.

Poziția anunțată de Uniune presupune susținerea Guvernului Luca Niculescu și a programului său, fără participarea formațiunii la actul de guvernare. Eventualul acord ar permite discutarea și susținerea unor proiecte concrete, în funcție de solicitările premierului desemnat și de dialogul purtat cu reprezentanții UDMR.

În finalul mesajului publicat pe rețelele de socializare, Kelemen Hunor a reiterat necesitatea încheierii impasului politic și a formării unui Executiv cu atribuții depline.