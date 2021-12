Marți seară, Kelemen Hunor a explicat că a propus coaliției guvernamentale implementarea unei taxe de solidaritate în valoare de 1% din cifra de afaceri a companiilor din țară cu câștiguri de peste 100 de milioane de euro, pe o perioadă determinată.

„Cine cu cine trebuie să fie solidar într-o astfel de perioadă”

Kelemen Hunor a spus că discuțiile despre propunerea sa vor continua în timpul dialogului despre bugetul țării. Acesta a explicat că taxa de solidaritate reprezintă doar 1% din cifra de afaceri din 2021.

„Ieri a fost o discuție scurtă și vom continua când discutăm despre buget. E vorba despre o propunere pentru o perioadă de un an, poate să fie 2,3 ani, nu este ceva permanent. (…) Toată lumea vorbea de taxă de solidaritate și am spus ok, dar haideți să vedem cine cu cine trebuie să fie solidar într-o astfel de perioadă. Nu este ceva uzual, trebuie o discuție și cu mediul de afaceri, au existat deja mici discuții, unii acceptă mai ușor, alții mai greu, dar eu spun așa: O taxă de 1% din cifra de afaceri pentru o perioadă de un an, și vorbim de cifra de afaceri pentru anul 2021 (…) acest lucru înseamnă un venit important”, a declarat Kelemen Hunor.

„Sunt perioade când trebuie să fii solidar”

Președintele UDMR consideră că oamenii ar trebui să fie receptivi la această posibilă taxare deoarece există momente când „trebuie să fii solidar”. Acesta a spus că banii obținuți din taxa de solidaritate ar trebui investiți în sistemul medical și învățământ.

„Am văzut discuțiile, unii vorbesc de profit, alții de cum se poate ocoli o astfel de taxele, dar și în acest moment dacă ne uităm la profit, dacă ne uităm vedem că multe firme, nu vreau să spun că toată lumea face la fel, cum facturează pentru firma de consultanță, mentenanță, drept de folosire a nu știu ce, până la urmă rămân cu un profit foarte mic sau fără profit. Dar până la urmă aici fac afaceri, plătesc taxe, e foarte bine, asigură locuri de muncă, e foarte bine, dar sunt perioade când trebuie să fii solidar cu acei cetățeni și acea societate unde faci profit și pe seamă cărora faci profit. Sună urât, dar trecem printr-o perioadă grea.”, a spus acesta.

„Nimeni nu doreşte o creştere a taxelor”

Kelemen Hunor a explicat că dacă această taxare nu va fi implementată, țara va avea în continuare nevoie de o sursă de venit, însă nimeni nu își dorește o majorare a taxelor deja existente.

„Dacă ajungem la un consens, se face, dacă nu se ajunge la un consens, atunci trebuie o altă sursă de venit, fiindcă nimeni nu doreşte o creştere a taxelor. Este ceva temporar şi precis pentru acele firme care au o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro, firme de stat şi firme private. Sunt perioade când trebuie să fii solidar cu acei cetăţeni şi cu acea societate de pe urma căreia faci profit, dar trecem printr-o perioadă grea. A fost o propunere, o direcţie de acţiune. Se poate merge apoi pe deductibilităţi, se pot găsi modalităţi prin care firmele să fie ajutate pe termen mediu şi chiar lung, dar în acest moment avem nevoie de resurse bugetare, iar această taxă este una dintre resursele posibile.”, a explicat Kelemen Hunor la TVR.