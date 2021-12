Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor a vorbit despre relația dintre Româna și Ungaria. În opinia sa, este nevoie de întărirea cooperării pe plan economic şi politic dintre România şi Ungaria, pentru că firmele colaborează „indiferent ce spun politicienii lucruri trăsnite de la microfon în Parlament sau în studiourile de televiziune”.

Totodată, liderul UDMR a mai adăugat că tot timpul a militat pentru o astfel de colaborare, având în vedere faptul că interesul este pentru ambele părți.

În ceea ce privește situația economică, Kelemen Hunor precizează că foarte multe firme și IMM-uri colaborează în ciuda declarațiilor care circulă în presă.

„Pe plan economic, pe plan politic, există posibilitate de a colabora mult mai puternic decât am făcut până în acest moment. Eu am militat permanent şi voi milita pentru o colaborare cât mai strânsă în regiune.

Acest lucru înseamnă inclusiv între România şi Ungaria, fiindcă este în interesul ambelor ţări, şi dacă ne uităm la economie, şi dacă ne uităm la comerţul bilateral, e foarte, foarte mare, deci oamenii, firmele mici, firmele mari, IMM-urile colaborează, indiferent ce spun politicienii lucruri trăsnite de la microfon în Parlament sau în studiourile de televiziune. Viaţa e cu totul şi cu totul diferită. Deci trebuie să întărim cooperarea cu Ungaria”, a afirmat Kelemen Hunor, marţi seară, la TVR.

Kelemen Hunor, despre relația cu Viktor Orban

În același timp, liderul UDMR a mai adăugat că relaţiile dintre cele două ţări se pot îmbunătăţi, dar acest lucru necesită discuţii bilaterale între ministere, pe diverse domenii.

Referitor la relația pe care o are cu premierul Viktor Orban, Kelemen Hunor spune că cei doi se înțeleg foarte bine și vorbesc mai ales subiecte politice, dar şi despre literatură şi sport.

Totodată, el a mai precizat că are o relație bună și cu alți politicieni din Ungaria, în special din zona Partidului Popular European.

„Am o relaţie bună de foarte mult timp, din când în când ne vedem, stăm de vorbă, povestim una-alta. Mai mult despre politică vorbim, că despre ce să vorbim? Am mai vorbit şi despre literatură, am mai vorbit şi despre sport foarte mult, eu mă pricep mai puţin la sport. Este absolut firesc. Eu am o relaţie bună şi cu alţi politicieni şi din Ungaria şi din alte state, mai ales din zona Partidului Popular European”, a afirmat preşedintele UDMR.