Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat despre implicarea președintelui Klaus Iohannis în decizia de a exclude UDMR de la guvernare. El a menționat că decizie a fost luată de mai mulți lideri. Dar liderul UDMR a adăugat că lăcomia și dorința de a prelua portofoliile ministeriale au jucat un rol important în această decizie.

Hunor a subliniat că supărarea a trecut și că nu vede rostul în a avea politicieni supărați. El a declarat că este dispus să meargă mai departe și să se concentreze pe viitor.

„Sunt convins că decizia au luat în trei, nu au luat separat, dar lăcomia combinată cu … «merge și fără ei, hai să dăm afară, să luăm ministerele»… eroare strategică. Dar gata, am depășit momentul! În politică nu poţi să fii permanent supărat.

Oamenii nu caută politicieni supărați. Ne-a trecut supărarea. Nu ne-a picat bine, nu am meritat, nu am dat niciun argument să fim dați afară de la Guvern, dar gata, a trecut, mergem mai departe, ne uităm înainte! Eu, dacă ar trebui să votez pe altcineva decât UDMR – slavă Domnului nu am astfel de probleme! – niciodată nu aș vota un om politic supărat, nu-mi trebuie om politic supărat”, a afirmat președintele UDMR.