Justin Timberlake vine în România

Unul dintre cei mai influenți artiști din industria muzicală internațională, Justin Timberlake, va urca pe scena Electric Castle în 2025, în cadrul primei sale apariții în România. Anunțul a fost făcut de organizatorii festivalului, generând o explozie de entuziasm în rândul fanilor.

Electric Castle, desfășurat anual pe domeniul castelului Bánffy din Bonțida, continuă să atragă cele mai mari nume din industria muzicală globală, iar Timberlake va fi cap de afiș pentru această ediție de excepție.

Un artist complet, pregătit să cucerească România

Născut în Memphis, Tennessee, Justin Timberlake este un cântăreț, compozitor, actor și producător cu o carieră strălucitoare ce se întinde pe parcursul a peste două decenii. Deși a debutat ca membru al trupei NSYNC, una dintre cele mai iubite trupe de băieți din istorie, Timberlake a reușit să se impună pe scena internațională și prin cariera solo, fiind un pionier al sunetului pop și R&B modern.

Albumele sale de succes, precum „Justified” (2002) și „FutureSex/LoveSounds” (2006), au lansat hituri memorabile precum „Cry Me a River”, „Rock Your Body”, „SexyBack” și „Mirrors”, consolidându-l drept unul dintre cei mai de succes artiști ai generației sale. În plus, Timberlake a demonstrat și un talent actoricesc remarcabil, având roluri apreciate în filme precum „The Social Network” (2010), „In Time” (2011), „Friends with Benefits” (2011) și „Trolls” (2016), pentru care a și compus piesa „Can’t Stop the Feeling!”. Aceste performanțe l-au plasat printre puținii artiști care au reușit să exceleze atât în muzică, cât și în cinematografie.

Pe lângă talentul său muzical și actoricesc, Timberlake este cunoscut pentru show-urile sale spectaculoase, pline de energie și coregrafii care lasă publicul fără suflare. Fanii se pot aștepta la un spectacol de neuitat pe scena Electric Castle.

Organizatorii au lansat invitația

„Justin Timberlake o să fie headliner la Electric Castle în 2025. Anunțați pe toată lumea. Pe prietenii tăi, pe mama și tatăl tău, pe șeful tău. Da, inclusiv pe fostul tău/fosta ta”, au scris organizatorii pe rețelele sociale, stârnind curiozitatea și nerăbdarea fanilor din întreaga țară.

Cât costă abonamentele pentru Electric Castle 2025

Prețurile pentru accesul la festival au fost deja anunțate, oferind opțiuni pentru toate categoriile de participanți:

General Access Pass: 139-150 euro

Youth 21 Pass (pentru tinerii sub 21 de ani): 109 euro

VIP Pass: 240 euro

VIP Pass + Insurance: 265 euro

Ultra VIP Pass: 599 euro

Black Ticket: 4.999 euro

O ediție de neuitat

Festivalul Electric Castle este deja recunoscut pentru combinația sa unică de muzică, artă și tehnologie, desfășurată în peisajul spectaculos al castelului Bánffy, un monument istoric din secolul al XV-lea. Fiecare ediție oferă participanților o experiență de neuitat, cu performance-uri artistice, instalații new media, expoziții fashion și o mulțime de activități care animă festivalul non-stop.

De-a lungul celor zece ediții de până acum, Electric Castle a adus pe scenă artiști de renume mondial, precum Gorillaz, Florence + The Machine, Macklemore, Iggy Pop, Skrillex și The Prodigy. Ediția din 2025 promite să fie una dintre cele mai spectaculoase de până acum, iar show-ul lui Justin Timberlake va fi, cu siguranță, un moment de referință.