Aceștia vor avea o experiență de neuitat precum cele de la marile festivaluri ale lumii. Anul acesta se așteaptă peste 200.000 de persoane care vor dansa până dimineață la Saga pe muzica celor mai mari artiști din lume.

Astăzi, CEO-ul Saga, Allan Hardenberg a făcut și un anunț extrem de important care va avea un impact extrem de mare asupra festivalului. A fost încheiat un parteneriat cu Aeroportul Băneasa. Scena principală a fost extinsă cu 25.000 de metri pătrați. Allan Hardenberg se arată extrem de încântat mai ales că biletele pentru ziua de sâmbătă sunt deja epuizate. O dată cu extinderea spațiului, a fost suplimentat și numărul abonamentelor de acces general cu 30.000. Astfel, fanii vor avea o experiență memorabilă.

În momentul actual, spațiul festivalul Saga are 125.000 de metri pătrați. Astfel, festivalul din Capitală poate fi pus în linie cu cele mai mari din lume precum Tomorrowland

(Belgia), Coachella (California) sau Electric Daisy Carnival (Las Vegas).

Abonamentele pentru festival pentru 3-Day General Access pleacă de la 421 lei pentru cei dub 21 de ani și 522 de lei pentru cei de peste 21 de ani. Abonamentul 3-Day VIP ajunge la 935 de lei.

CEO-ul festivalului, Allan Hardenberg a vorbit despre ceea ce a stat în spatele creării acestui festival și care a fost viziunea

„Vin aici în România din 2006. Îmi place publicul. Îmi place atmosfera și modul în care oamenii petrec. Se simte ca o mare comunitate. Și întotdeauna am visat să organizez un festival aici.Și atunci am început acum patru ani. Iar acum văd cum evoluează. Și an de an, o facem din ce în ce mai bine”, a transmis acesta.