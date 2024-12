Electric Castle a anunțat primii artiști care vor performa la ediția din 2025

Electric Castle a anunțat primii artiști care vor performa la ediția de anul viitor. Printre aceștia se numără Justin Timberlake, Queens of The Stone Age, Justice, Bicep, Shaggy și Netsky b2b NGHTMRE.

Justin Timberlake va aduce un show spectaculos la Electric Castle. Este unul dintre cei mai vânduți artiști pop din istorie, cu peste 54 de milioane de albume și 63 de milioane de single-uri vândute ca artist solo, plus încă 70 de milioane de albume ca membru al trupei NSYNC.

Succesul său nu se datorează doar talentului său vocal, ci și abilității de a scrie și produce muzică pentru alți mari artiști. La concertul din România, Justin Timberlake va cânta piese de pe noul său album, cum ar fi „Selfish” și „No Angels”, dar și hituri de top, precum „Cry Me a River” și „Can’t Stop the Feeling”.

Queens of The Stone Age își țin promisiunea de a ajunge la Electric Castle, după ce au fost nevoiți să amâne concertul din vara acestui an. Josh Homme, liderul trupei și o legendă a muzicii rock, a trecut cu bine peste problemele de sănătate și acum este gata să aducă energia stoner rock pe scena principală.

Trupa respectivă este cunoscută pentru show-urile sale electrizante și pentru prezența puternică pe scenă. Va fi o oportunitate unică de a-i vedea pentru prima dată în România, la Electric Castle.

Justice, unii dintre cei mai respectați artiști electro din ultimele două decenii, vine-n România

De asemenea, Justice, unii dintre cei mai respectați artiști electro din ultimele două decenii, vor susține un concert spectaculos în 2025. La Electric Castle, vor prezenta un show construit în jurul noului lor album Hyperdrama, care include colaborări cu Tame Impala, Thundercat și Miguel.

Fanii lor le sunt alături încă de la debutul cu albumul The Cross, care a demonstrat cum influențele rock pot fi integrate perfect în muzica electronică.

Cine va mai cânta la Electric Castle în 2025?

Bicep, un nume iconic pentru mulți iubitori de muzică electronică, vor aduce la Electric Castle cel mai ambițios proiect al lor de până acum: Chroma, un DJ set special cu elemente vizuale impresionante.

Vor cânta toate hiturile lor, iar producția va fi pe măsura reputației lor, fiind un act extrem de așteptat în zona techno și acid.

În line-up-ul festivalului vor mai fi și Netsky b2b NGHTMRE, o combinație perfectă de dance și drum and bass, Hot Since 82, un cunoscut producător britanic de deep house și tech house, și Sofi Tukker, un duo german care aduce ritmuri braziliene într-un stil house.

Un alt moment așteptat este concertul superstarului reggae Shaggy, care va atrage atât fanii vechi ai piesei It Wasn’t Me, cât și tinerii care l-au descoperit prin hituri devenite virale pe rețelele sociale.

Deși a câștigat zeci de premii și a vândut milioane de albume, Shaggy rămâne un artist modest și plin de energie pozitivă, gata să o transmită publicului.

De asemenea, Noga Erez revine la festival cu un alt nivel de notorietate și va urca pe scena principală.

Neil Frances, duo-ul care a devenit cunoscut cu piese ca DumbLove și Dancing, își va prezenta și el primul show la Electric Castle cu proiectul lor Club FN, ce reinterpretează piesele care i-au consacrat pe scenele din toată lumea.

Refused a anunțat că va face un turneu de despărțire

După 20 de ani în care au schimbat stilul punk, Refused a anunțat că va face un turneu de despărțire, iar unul dintre concerte va avea loc chiar la Bonțida.

Leprous va continua însă cu un nou album care le confirmă locul special în rockul progresiv și îl vor prezenta live pe scena Hangar. Tot acolo vor cânta și The Amazons, o trupă britanică ce aduce un vibe proaspăt și relaxat în indie rock.

Un alt moment special va fi concertul trupei The Sisters of Mercy, care a avut un impact mare pe scena rock-ului gothic. Vor aduce la Bonțida sunetul lor unic, atmosfera întunecată și cel puțin 3 piese de pe celebrul lor album Floodland.

În plus, vor mai urca pe scenă și alți artiști ca ÂME, Joey Valence & Brae, Nilüfer Yanya, Sparrow and Barbossa, Romare, Bon Entendur, dar și o seară specială cu Hospital Records, unde vor cânta Kings of the Rollers, Urbandawn, Unglued și mulți alții, completând astfel primul anunț pentru line-up-ul Electric Castle de anul viitor.