Concertele anului 2023. Marile evenimente muzicale care i-au delectat pe români

În ianuarie 2023, Cătălin Milea, renumitul jazzman, a lansat cu fast albumul „Tetrismatic”. Pe 25 ianuarie, atmosfera vibrantă a unui concert special a fost creată de Cătălin Milea alături de Liviu Negru la chitară și efecte, Iulian Nicolau la baterie și diverse instrumente de percuție, precum și Adrian Flautistu la contrabas, bas electric și efecte. Un moment deosebit al serii a fost prezența ca invitat special a talentatei Ana Maria Roșu.

Luna februarie a fost marcată de concerte Compact, Cargo și Boney M feat Liz Mitchell. În martie A.S.I.A. a revenit pe scena românească, la 25 de ani de la lansarea trupei. Tot în martie a concertat și Ştefan Bănică, la Sala Radio, dar și Celelalte Cuvinte. Trupa a lansat albumul „Lumea asta”.

Pe 15 martie, a avut loc un eveniment muzical de excepție, aducând pe aceeași scenă nume ilustre. Bruce Dickinson, cunoscut ca vocalist al trupei Iron Maiden, a impresionat cu vocea sa puternică, în timp ce Tanya O’Callaghan a dominat scena cu basul său. John O’Hara, de la Jethro Tull, a adăugat nuanțe deosebite cu clapele și Hammond-ul.

Pe 19 mai, Direcția 5 a oferit fanilor un spectacol muzical impresionant prin organizarea unui concert simfonic. Membrii trupei au urcat pe scenă alături de o orchestră formată din 40 de muzicieni, oferind o interpretare live a celor mai cunoscute piese ale trupei. Un eveniment ce a adus o notă simfonică și emoționantă în fața publicului devotat.

În iulie au concertat în România Deep Purple și Depeche Mode. Anul 2023 s-a încheiat cu Ricchi e Poveri, celebrii artiști italieni care au marcat istoria muzicii în anii ’70 – ’80 cu hit-uri memorabile precum „Sara perché ti amo” și „Cosa Sei”.

Concertele anului 2024. Ce suprize în așteaptă pe români anul viitor

Anul va debuta cu un spectacol remarcabil susținut pe 6 ianuarie de către Orchestra Lords of the Sound, desfășurat la Sala Palatului, având în program „Music of Hans Zimmer”.

Nikos Vertis va încânta publicul bucureștean cu două concerte programate pentru 8 și 9 februarie. Artistul promite să ofere fanilor săi din România o serie de surprize memorabile, special pregătite pentru a aduce bucurie și emoție în inimile admiratorilor săi.

În luna februarie, trupa Alphaville se va reuni cu fanii pe data de 11, oferind un concert ce va include hit-uri consacrate precum „Big in Japan”, „Forever Young”, „Dance With Me” sau „Sounds Like a Melody”. O seară memorabilă în care nostalgii muzicale vor prinde viață pe scenă.

Pe 4 martie, pasionații de muzică rock vor avea parte de un spectacol impresionant, oferit de trupa Cargo, la Sala Palatului. Într-un eveniment de excepție, Cargo va concerta alături de orchestra și corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, sub conducerea talentatului dirijor Marius Hristescu. Un spectacol ce promite să aducă o interpretare unică și emoționantă a muzicii rock.

Lara Fabian se întoarce în România

Lara Fabian, cu o voce emblematică, se întoarce în România pentru a susține un spectacol grandios pe 21 aprilie. Concertul, programat să aibă loc la Sala Palatului, va include atât piese noi, cât și hit-uri îndrăgite precum „Je t’aime” și „Je suis malade”. Un eveniment muzical ce promite să ofere publicului o experiență de neuitat, sub semnătura unei artiste de excepție.

O săptămână mai târziu, Andra va urca pe aceeași scenă, la Sala Palatului. Artista va oferi publicului o producție de excepție, bazată pe muzică tradițională românească, beneficiind de susținerea orchestrei Fraților Advahov. Un spectacol ce promite să aducă o combinație captivantă între talentul vocal al Andrei și bogăția sonoră a tradițiilor muzicale românești.

Finalul primăverii va aduce un spectacol de excepție oferit de trupa Lord of the Dance. Evenimentul, programat pentru 21 mai, promite să fie o incursiune fascinantă în lumea costumelor sofisticate și a coregrafiilor unice. Organizatorii anunță un show special ce va captiva publicul prin eleganța costumelor și originalitatea coregrafiilor.

Artistul italian Umberto Tozzi va susține un concert în premieră în România, pe 29 mai, la Sala Palatului. Acest eveniment face parte din turneul „Gloria Forever Il Tour” și reprezintă o reprogramare a concertului inițial planificat pentru 6 octombrie 2023. O ocazie specială pentru fanii din România să se bucure de prestația unică a lui Umberto Tozzi într-un spectacol memorabil.

Concerte în a doua parte a anului 2024

Luna iunie 2024 se anunță a fi una dedicată muzicii rock. Începând în forță pe 3 iunie, cu un concert susținut de Bruce Dickinson, carismaticul vocalist al trupei Iron Maiden. Locul desfășurării va fi Arenele Romane, iar evenimentul face parte din turneul „The Mandrake Project”, marcând revenirea lui Dickinson în cariera solo după aproape două decenii, alături de lansarea unui nou album. Un moment așteptat cu nerăbdare de către fanii rock-ului.

Apoi, o săptămână mai târziu, Megadeth va susține un concert la Romexpo, într-un cadru în aer liber, ca parte a unui warm-up party pentru Metalhead Meeting. Festivalul Metalhead Meeting este programat între 17 și 20 iulie, aducând împreună 35 de trupe, inclusiv opt headlineri, pentru a oferi publicului o experiență intensă de muzică metal. Un eveniment care promite să satisfacă apetitul iubitorilor de metal.

Două dintre cele mai așteptate evenimente ale anului 2024 sunt cele două concerte ale trupei Coldplay, programate să aibă loc pe 12 și 13 iunie, pe Arena Națională. Aceste spectacole reprezintă debutul trupei Coldplay în România și fac parte din turneul „Music Of The Spheres World Tour”. O ocazie unică pentru fanii români să se bucure de prestația live a uneia dintre cele mai populare trupe din lume.

Un alt eveniment extrem de anticipat de către fani, programat să aibă loc pe Arena Națională, este concertul susținut de Ed Sheeran. Artistul va reveni în România pe 24 august, pentru a doua oară, în cadrul turneului „+ – = ÷ x Tour”. O altă ocazie specială pentru publicul român să se bucure de talentul și prestația live a lui Ed Sheeran.