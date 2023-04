Arestarea, istorică pentru Statele Unite, a fostului președinte american Donald Trump este urmărită cu interes în toate colțurile lumii. Nici la Casa Albă lucrurile nu stau altfel.

Președintele american Joe Biden este la curent cu procedurile judiciare împotriva predecesorului său, Donald Trump, și „evident” că se va uita la știrile pe acest subiect, dar nu e „prioritatea lui”, a spus Casa Albă.

„Președintele se va concentra asupra poporului american, așa cum face în fiecare zi”, a spus secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, potrivit CNN.

Joe Biden se pune la curent cu știrile zilei când are timp

„Desigur, acoperirea mediatică va dura ore întregi și, evident, va urmări o parte din știri când va avea un moment pentru a se pune la curent la știrile zilei, dar asta nu este prioritatea pentru astăzi”, a spus ea.

Biden urmează să se întâlnească cu consilierii pentru știință și tehnologie, pentru o discuție despre inteligența artificială, în timp ce procedura de înregistrare a lui Trump se desfășoară în New York.

Biden a refuzat în mod repetat să comenteze cazul, dar a declarat luni pentru CNN, în Minnesota, că are încredere în Departamentul de Poliție din New York și a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă are încredere în sistemul juridic.

Donald Trump a fost arestat

Fostul președinte Donald Trump a ajuns astăzi la tribunalul din New York unde s-a predat în mod oficial autorităților și a fost arestat procedural. Acesta a trecut prin procedura amprentării și a ajuns în fața judecătorului, unde i se vor comunica capetele de acuzare.

Donald Trump a fost inculpat pentru că ar fi utilizat fonduri de campanie pentru a cumpăra tăcerea actriței de filme pentru adulți Stormy Daniels, care susține că a avut relații sexuale cu fostul președinte.

Aceasta ar fi primit 130.000 de dolari în 2016, pentru a ține relația secretă și a nu strica imaginea lui Trump, în campanie. Este primul fost președinte al SUA care ajunge să fie inculpat oficial.

Din momentul în care fostul preşedinte Donald Trump a sosit la biroul procurorului districtual din Manhattan, el este în stare de arest şi este în custodia poliţiei până la punerea sa sub acuzare. În cadrul procedurii, lui Trump i s-au luat amprentele digitale. Arestarea lui Donald Trump reprezintă un moment de referinţă în istoria SUA.