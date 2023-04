Din momentul în care fostul preşedinte Donald Trump a sosit la biroul procurorului districtual din Manhattan, el se află în arest şi este în custodia poliţiei până la punerea sa sub acuzare.

Urmează ca lui Trump să i se ia amprentele digitale ca parte a procedurii, deşi încă nu este clar dacă i se va face şi o fotografie de identificare. El va fi apoi dus într-o sală de judecată, unde va fi pus oficial sub acuzare – o înfăţişare care se aşteaptă să fie rapidă şi de rutină, dar care reprezintă un moment de referinţă în istoria SUA.

Donald Trump a salutat jurnaliştii şi simpatizanţii adunaţi la intrarea în sediul Biroului procurorului din Manhattan şi a intrat în clădire, conform cotidianului The New York Post. Fostul preşedinte american va fi formal în custodia poliţiei până în momentul finalizării procedurilor de identificare şi de prezentare a acuzaţiilor.

Donald Trump este însoţit de agenţi ai Serviciului de protecţie Secret Service şi de avocaţi. Fostul preşedinte al SUA a fost identificat formal de anchetatori, inclusiv prin prelevarea amprentelor.

A fost condus în sala de judecată, aflată în aceeaşi clădire, şi i-au fost prezentate oficial acuzaţiile.

„Pare atât de ireal, mă vor aresta. Nu îmi vine să cred că acest lucru se întâmplă în America. Să facem America Măreaţă din Nou!”, a transmis Donald Trump într-un mesaj postat pe platforma Truth Social cu puţin timp înainte de prezentarea la sediul Parchetului din Manhattan.

Fostul președinte a salutat mulțimea de la distanță în timp ce intra în sala de judecată – dar nu a spus nimic presei adunate, transmite BBC.

BREAKING: Former President Donald Trump waves to the crowd as he arrives at the Manhattan Criminal Courthouse for his arraignment. https://t.co/4pEJuMWIoU pic.twitter.com/pgyyatQXXy

— CBS News (@CBSNews) April 4, 2023