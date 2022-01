După discuţia telefonică recentă dintre Joe Biden şi Vladimir Putin, liderul american l-a sunat, duminică, şi pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre ameninţarea rusă ce planează asupra ţării sale.

Preşedintele Joe Biden l-a asigurat pe omologul său din Ucraina, în discuţia telefonică de duminică, că Statele Unite şi aliaţii săi “vor răspunde energic” în cazul în care se va ajunge la o invazie a Ucrainei din partea Rusiei, transmite agenţia AFP.

“Preşedintele Biden a precizat clar că Statele Unite şi aliaţii săi vor răspunde energic dacă Rusia va invada Ucraina”, spune Jen Psaki, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, potrivit unui comunicat oficial.

Mai mult, preşedintele Statelor Unite ale Americii şi-a exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice, inclusiv pentru discuţiile programate pentru 9-10 ianuarie la Geneva între oficiali la nivel înalt din SUA şi Rusia.

Liderul de la Casa Albă, care înmulţeşte avertismentele către preşedintele Vladimir Putin şi pledează pentru dezescaladare, a asigurat că l-a avertizat din nou pe preşedintele rus împotriva unei tentative de invazie a Ucrainei în cadrul unei conversaţii telefonice care a avut loc joi.

“I-am spus clar preşedintelui Putin că vom adopta sancţiuni dure şi ne vom spori prezenţa în Europa, la aliaţii noştri NATO”, declara, vineri, Joe Biden, după discuţia avută cu Vladimir Putin.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis şi el un mesaj după convorbirea avută cu Joe Biden, apreciind “sprijinul neclintit” din partea Statelor Unite pe fondul tensiunilor dintre ţara sa şi Federaţia Rusă.

“Apreciem sprijinul neclintit pentru Ucraina (din partea SUA)”, a scris Zelenski pe Twitter.

“Am vorbit despre acţiunile comune ale Ucrainei, SUA şi ale partenerilor pentru a menţine pacea în Europa şi a evita agravarea situaţiei, dar şi despre reforme şi deoligarhizare”, a precizat preşedintele ucrainean în mesajul său.

The first international talk of the year with @POTUS proves the special nature of our relations. Joint actions of 🇺🇦, 🇺🇸 and partners in keeping peace in Europe, preventing further escalation, reforms, deoligarchization were discussed. We appreciate the unwavering support of 🇺🇦.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022