Mesajul liderului de la Washington vine chiar vineri, pe 24 februarie, data la care se împlinește un an de la declanșarea războiului din Ucraina.

Joe Biden a scris, de asemenea, că brutalitatea nu va măcina niciodată voința celor liberi, subliniind că Rusia nu va reuși niciodată să cucerească Ucraina.

„Voi repeta astăzi ceea ce am spus acum un an, când Rusia a invadat Ucraina. Un dictator hotărât să reconstruiască un imperiu nu va şterge niciodată dragostea de libertate a poporului.

Brutalitatea nu va măcina niciodată voinţa celor liberi. Iar Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia. Niciodată”, a scris acesta pe Twitter.

Președintele american a mai publicat ulterior un mesaj, însoțit de o poză din timpul vizitei sale surpriză la Kiev, efectuată săptămâna trecută, alături de omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

După un an de război, acesta spune că Ucraina „este încă independentă şi liberă”, în pofida unui an de asalt continuu, ba mai mult, a reuşit să-şi recucerească „mai mult de jumătate din teritoriul pe care Rusia îl deţinea anul trecut”.

„Astăzi, la un an după ce au început să cadă bombele, Ucraina este încă independentă şi liberă. De la Herson la Harkov – luptătorii ucraineni şi-au recuperat pământul.

Şi în mai mult de jumătate din teritoriul pe care Rusia îl deţinea anul trecut, steagul ucrainean flutură din nou cu mândrie”, a scris liderul de la Washington tot pe Twitter.

