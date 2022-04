Este mesajul momentului transmis de la Washington! Liderul de la Casa Albă este şocat de ce s-a putut întâmpla astăzi în Ucraina.

Joe Biden a condamnat, vineri după-amiază, „atrocitatea oribilă comisă de Rusia” în gara din oraşul Kramatorsk, situat în estul Ucrainei.

Atacul cu rachetă asupra gării unde mii de ucraineni aşteptau să fugă cu trenul din calea războiului s-a soldat cu cel puţin 50 de morţi, potrivit ultimelor informaţii venite de la faţa locului.

„Atacul asupra unei gări este o altă atrocitate oribilă comisă de Rusia, prin atacarea civililor care încercau să fie evacuaţi şi să ajungă într-o zonă sigură”, a transmis Joe Biden, prin intermediul unui mesaj postat pe contul oficial de Twitter al preşedinţiei SUA.

Biden a subliniat că acest atac va fi investigat, se vor colecta dovezi, iar Rusia va fi trasă la răspundere pentru acţiunile sale. În plus, Statele Unite vor continua să ofere Ucrainei asistenţă în materie de securitate, dar şi armament.

„Vom continua asistenţa în materie de securitate şi furnizarea de armament pentru a ajuta Ucraina să se apere.

Şi, împreună cu aliaţii şi partenerii noştri, vom susţine eforturile de investigare a acestui atac, pe măsură ce colectăm dovezi despre acţiunile Rusiei, pentru a-i trage la răspundere”, a subliniat liderul de la Casa Albă.

We will continue our security assistance and weapons deliveries to help Ukraine defend their country. And, together with our allies and partners, we will support efforts to investigate this attack as we document Russia’s actions and hold them accountable.

— President Biden (@POTUS) April 8, 2022