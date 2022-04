Site-urile guvernamentale finlandeze au fost ținta unor atacuri cibernetice vineri, a anunțat guvernul, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski susținea un discurs video în fața parlamentului finlandez, transmite Reuters.

Ministerele Apărării și Afacerilor Externe au anunțat pe Twitter că site-urile lor au fost afectate de atacuri de tip “denial of service”, care au ca scop, de obicei, să facă site-urile indisponibile pentru utilizatorii obișnuiți.

Government and ministry websites are currently under denial-of-service attack. Some of the ministries’ websites work only partially or not at all. https://t.co/YdoUrvnAFK, which compiles the ministries’ press releases, is currently running as usual.

