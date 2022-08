Informația zilei despre războiul din Ucraina. Istoricul Armand Goşu a vorbit despre finalul conflictului militar, dar și despre puterea care ar putea ieși învingătoare.

Într-un interviu acordat la emisiunea Insider Politic, de la Prima Tv, acesta a declarat că Rusia trebuie înfrântă în războiul din Ucraina. Totodată, istoricul susține că în opinia sa, Rusia nu se va retrage decât dacă e înfruntată militar.

Acesta a mai adăugat că Ucraina are șanse să câștige războiul declanșat de Rusia, însă are nevoie de armament puternic, iar Occidentul are un rol major în acest sens.

„Ar fi şanse, dacă Ucraina ar primi, pe lângă HIMARS-urile pe care le-a primit şi care nu sunt multe, sunt 16 şi ce armament mai a primit acum în ultimul lot de 3 miliarde de la Statele Unite, dacă ar primi tancuri, dacă ar primi maşini blindate, dacă ar primi avioane. Nu poţi să intri să recucereşti teritorii decât cu infanterie, care infanterie trebuie susţinută de maşini blindate”, a explicat istoricul.

Rusia trebuie învinsă cât mai repede

Referitor la atitudinea țărilor occidentale în acest sens, istoricul susține că Occidentul este interesat să înarmeze Ucraina, pentru că, în caz contrar, efectele ar putea fi devastatoare.

Potrivit acestuia, dacă situația nu se va schimba, există temeri că generația noastră va mai apuca și alte câteva războaie, motiv pentru care Rusia trebuie înfrântă neapărat.

„În acest moment, da, pentru că altfel s-ar crea un precedent foarte grav. Dacă Ucraina ar încheia războiul făcând concesii teritoriale, renunţând la Crimeea, la Donbas, Rusia va fi tentată, şi nu doar Rusia, şi alte state, care sunt revizioniste, vor fi tentate să acţioneze.

Şi atunci se va ajunge la o cursă a înarmărilor, asta înseamnă că nu doar generaţia copiilor noştri, dar chiar generaţia noastră mai apucă câteva războaie şi tocmai pentru ca copiii şi nepoţii noştri să nu treacă prin astfel de experienţe, să ajungă pe front, Rusia trebuie înfrântă. Rusia trebuie să se retragă şi Rusia altfel nu se retrage decât dacă e înfruntată militar”, a mai punctat acesta.

În ceea ce privește sancțiunile impuse Rusiei, istoricul susține că acestea dau roade. Libertatea de mișcare a rușilor a fost îngrădită, însă nu suficient, precizează acesta.

Sancțiunile impuse Rusiei au deja efecte

Totodată, Armand Goşu susține că cel mai important este ca Rusia să nu mai aibă acces la tehnologia occidentală, în ciuda faptului că este foarte activă la spionaj.

„Sancţiunile dau roade foarte mari şi aici nu e vorba doar de sancţiunile financiare, mă refer la tot pachetul de sancţiuni. Unele sunt foarte importante împotriva elitei. Le-a îngrădit libertatea de mişcare, dar nu suficient, pentru că vedem că nevasta lui Peskov dă spectacole în Grecia şi sparge farfurii în restaurante, Peskov fiind purtătorul de cuvânt al lui Putin la Kremlin. Cât mă gândesc la faptul că Rusia nu mai are acces la tehnologie occidentală.

Ori fabricile de armament rusesc… sigur că mai au în stoc nişte componente electronice aduse din Franţa, din Cehia, din Canada de acum câţiva ani şi mai pot să mai facă nişte rachete, nişte avioane, dar alea se termină. E foarte important ca Rusia să nu aibă acces la această tehnologie occidentală, deşi ştiu că spionajul rusesc este foarte activ şi foarte agresiv în această perioadă”, a mai declarat Armand Goşu.