Instituții bancare precum Petersburg Social Commercial Bank, Zenit Bank și Tatsotsbank urmează să deschidă conturi comerciale personalizate. Cel mai probabil, Banca Indiei, Canara Bank și UCO Bank vor fi partenerii locali ai rușilor, scrie Moneycontrol.

Așa cum se știe, India nu a condamnat în mod deschis Rusia şi nici nu a impus sancţiuni împotriva Moscovei în urma războiului din Ucraina. Pe de altă parte, rupia a atins minime record în raport cu moneda SUA, costul importurilor în dolari crescând semnificativ. Rupia a pierdut aproximativ 7% faţă de dolar în acest an, dar doar 0,6% faţă de yuan şi a câştigat 3% faţă de euro.

Băncile din Rusia negociază cu State Bank of India, IndusInd Bank

Bănci precum Centro Credit Bank, Bank Soyuz și MTC Bank (care nu fac obiectul sancțiunilor economice occidentale) negociază cu omologi din India, cum ar fi State Bank of India, IndusInd Bank, Bank of Baroda și Yes Bank.

Asociația Băncilor Indiene (IBA) s-a implicat în facilitarea acestor discuții, în timp ce Organizația Indiană pentru Comerț Economic (IETO) se coordonează cu companiile locale care sunt interesate de comerțul cu Rusia.

O oportunitate pentru băncile mice de a-și extinde operațiunile

„O mulțime de bănci din Rusia sunt în discuții cu bănci indiene selectate, deoarece trec prin mai multe combinații. În timp ce comerțul în rupii cu Rusia va deschide calea pentru importuri de petrol mai ieftine, băncile mici și mijlocii din sectorul public vor vedea asta ca pe o oportunitate de a-și extinde operațiunile”, a declarat Asif Iqbal, președintele IETO.

India a importat din Rusia bunuri în valoare de 4,23 miliarde de dolari, numai în luna iunie

Rusia a dezvoltat propriul sistem de tip SWIFT, a creat conturi speciale la unele bănci care nu au fost sancţionate şi continuă exporturi esențiale, cum ar fi cele de petrol, către ţări ca India, China și Turcia. Cele mai recente date SWIFT confirmă că rubla nu se mai află în topul principalelor 20 de monede globale folosite pe pieţele internaţionale de plăţi, după ce în decembrie moneda Rusiei era pe locul 16.

Există însă informații că băncile indiene cântăresc atent riscul de a avea relații bancare cu băncile rusești, inclusiv cu cele care au o prezență în India, cum ar fi Sberbank și VTB Bank, pentru comerțul bilateral în rupii indiene, deoarece există unele temeri față de Occident, care a impus sancțiuni dure Moscovei.

India a importat din Rusia bunuri în valoare de 4,23 miliarde de dolari, în iunie, de aproape șapte ori mai mult față de anul trecut. În același timp, a fost importat țiței în valoare de 3,02 miliarde de dolari, reprezentând aproape 71% din totalul importurilor din Rusia.