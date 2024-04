Potrivit raportului AFP, gruparea şiită libaneză Hezbollah, cu sprijinul Iranului, a declarat vineri că a efectuat un atac cu „zeci de rachete” îndreptate către poziţiile israeliene.

Această acţiune, conform declaraţiei grupării, ar fi un răspuns la atacurile israeliene din sudul Libanului.

Conform comunicatului emis de Hezbollah, luptătorii săi au efectuat un atac asupra poziţiilor de artilerie inamice cu zeci de rachete de tip Katiuşa.

Gruparea a menţionat că acesta este un răspuns la atacurile inamicului împotriva satelor din sud şi a locuinţelor civile.

De la începutul lunii aprilie, regiunea Orientului Mijlociu și Statele Unite se află în stare de alertă din cauza unui posibil atac din partea Iranului.

Această stare de vigilență a fost declanșată după presupusele bombardamente ale avioanelor de război israeliene asupra consulatului iranian din Siria.

Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a amenințat cu măsuri împotriva Israelului, în timp ce gruparea armată Hezbollah din Liban a descris atacul israelian drept un „moment crucial” și a susținut dreptul Iranului de a „pedepsi” Israelul.

O sursă apropiată mișcării a declarat că un oficial militar iranian de rang înalt, ucis în raidul din Damasc, era membru al celei mai înalte structuri a Hezbollah-ului libanez, care este susținut de Iran.

În această seară, Israelul a fost atacat cu multiple rachete lansate din Liban. Sistemul Iron Dome a interceptat rachetele, iar au fost raportate victime.

Conform informațiilor furnizate de presa israeliană, un atac cu rachete a fost declanșat recent în regiunea Panhandleul Galileii.

Gruparea teroristă libaneză a afirmat că au lansat zeci de rachete Katyusha către pozițiile de artilerie ale IDF din nordul Israelului.

Ministerul Afacerilor Externe reiterează recomandarea către cetățenii români de a evita călătoriile în Israel, Palestina, Liban și Iran. Oficialii îi îndeamnă pe românii aflați în aceste regiuni să fie precauți.

Informații suplimentare referitoare la avertismentele de călătorie pentru aceste țări pot fi găsite pe site-ul web al Ministerului Afacerilor Externe.

În cazul unei situații de urgență, cetățenii români pot contacta misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în aceste țări folosind următoarele date de contact:

Analistul militar Radu Tudor a anunțat, vineri seara, că sistemul defensiv Iron Dome a fost activat de către Israel. Acest sistem apără țara de atacurile cu rachete.

Radu Tudor a mai spus că există elemente care arată că Iranul a început atacul.

Sistemul a fost activat frecvent la începutul războiului pornit de Hamas, la data de 7 octombrie 2023.

Recent, sistemul nu a mai fost activat, în timp ce Israelul a reușit să distrugă capacitățile militare ale Hamas în Gaza.

Vineri seară, alertele de atac aerian cu rachete au fost activate în regiunea Galileei, în proximitatea frontierei cu Libanul.

Pe platformele de socializare au fost distribuite imagini ce prezintă mai multe rachete interceptor ale sistemului Iron Dome în timp ce contracarează un posibil atac de rachete.

Înainte de incidentul cu rachetele, sirenele care semnalau o posibilă infiltrare a dronelor au fost activate în alte comunități din vecinătate.

Nu au existat informații imediate despre eventualele victime sau daune.



