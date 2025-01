Sub această mare companie funcționează branduri precum SPOR, DEKO Professional, PROTECTA, CasaBella, Vinarom. De asemenea, Policolor activează și în ceea ce privește sistemele complete pentru refinisarea autovehiculelor, asta sub brandurile Klar Professional, Klar Ultra, Emaur și Silverpol. Produsele Policolor sunt prezente în peste 3.000 de magazine de retail tradiţional, în marile reţele de bricolaj din România și în mii de service-uri auto.

Alături de o importantă afacere din Bulgaria, compania românească formează acum Grupul Policolor – Orgachim, un business puternic la nivel regional în domeniul tehnologiei vopselelor şi lacurilor în zona Sud-Est Europeană. Marea companie operează astfel două mari unităţi de producţie de lacuri si vopsele: Policolor România, cu sediul în București şi Orgachim aflată în Ruse, Bulgaria. Pe partea de cifre și rezultate, Grupul Policolor – Orgachim a raportat pentru anul 2023 afaceri consolidate în valoare de 71,2 milioane de euro și a înregistrat o creștere a nivelului de profitabilitate.

Astfel de rezultate demonstrează faptul că strategii precum transformarea organizaţională, repoziţionarea și rebrandingul principalelor branduri, dar și investițiile în ceea ce înseamnă noile sisteme și tehnologii au dus la rezultate în linie cu o strategie stabilită adoptată de companie. Pentru 2024, reprezentanții au transmis faptul că urmăresc o creștere de peste 9% a cifrei de afaceri prin optimizarea, în mare parte, a activității din zona de lacuri și vopsele, dar și prin îmbunătățirea indicatorului de profitabilitate global, cu EBITDA de 6,4 milioane de euro la finalul anului.

În topul priorităților echipei stau sustenabilitatea, inovația și adaptarea tehnologică, iar până în anul 2026, reprezentanții grupului au planificat investiţii de minimum cinci milioane de euro pentru echiparea cu utilaje de ultimă generație. Iar anul trecut echipa a terminat hala nouă de producţie prin care, odată dublat spaţiul până la 3.000 de metri pătraţi, s-a mărit capacitatea la peste 30.000 de tone pe an.

Era toamna anului 2022 când Irina Măndoiu prelua funcția de CEO al Grupului Policolor – Orgachim. Femeia de afaceri spune faptul că producția presupune adaptare și învățare în proces accelerat, pentru a ține pasul cu provocările pieței și ale consumatorului și pentru a crea noi trenduri. „Și aici apare prima provocare pentru un CEO, să poată aduce laolaltă echipele, într-un mod sustenabil pentru business, cu scopul de a oferi consumatorilor soluții performante necesare lor și de a da boost-uri noi prin inovație domeniului în care activează”, spune Irina Măndoiu în cadrul unui interviu pentru Infofinanciar.

CEO-ul de la Policolor – Orgachim vorbește apoi despre o altă provocare majoră ce ține de pregătirea noilor generații. Aceasta este de părere că cei ce se află în poziții de conducerea unităților de producție sunt responsabili de schimbarea de percepție sau chiar de eticheta pe care joburile în acest domeniul le au.

Irina Măndoiu este licențiată în Biologie cu specializarea în Protecția Mediului, iar intrarea în zona pivot a diferitelor business-uri în care a activat era puțin predictibilă. Dar a fost încă de la început interesată de partea umană a lucrurilor, a mecanismelor și echipelor care fac posibile performanțe. Încă din primii ani de muncă, Irina Măndoiu s-a interesat de lucrul bine făcut.

Dintotdeauna a fost motivată de rezultatul muncii sale, care în timp s-a transformat în rezultatul echipei. Cu peste 20 de ani de experiență în coordonarea vânzărilor, distribuție, operațiuni și strategii de marketing, cu responsabilități la nivel de top management într-una dintre cele mai mari companii din piața de lactate din România, provocarea de a fi CEO-ul unui grup relevant a devenit o continuare firească a experienței și pregătirii profesionale acumulate până acum.

Echipa de la Policolor a făcut deja o tradiție în ceea ce înseamnă susținerea comunităților locale și a arhitecturii tradiționale. În a doua jumătate a anului 2024, vorbim despre dezvoltarea unui lot special de lazura Albastru de Delta Dunării, ceea ce reprezintă o culoare specifică folosită în scopul renovării caselor vechi din Dobrogea, totul petrecându-se în cadrul unui program multianual axat pe responsabilitate socială intitulat Culorile României.

Acest lot de lac SPOR Villa Albastru de Delta Dunării este unul special, realizat cu scopul de înainta acțiuni de renovare și protejare a arhitecturii tradiționale din zona Deltei și din Dobrogea. Echipa de la Policolor a trimis un volum de peste 500 kg de lac către două asociații importante în acest domeniu, cu impact important în regiune, asociații ce contribuie consecvent la protejarea zonei: Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și Asociația Lipovenesc.

„Policolor susține din anul 2015, prin campania de CSR Culorile României, păstrarea arhitecturii în satele tradiționale și aducerea culorilor în orașele încă pline de betoane gri” declară pe acest subiect Irina Măndoiu. Producerea Albastrului de Delta Dunării care să redea viață elementelor de arhitectură specific deltaică a fost un demers firesc, după că am contribuit la renovarea caselor din Ciocănești, declarat cel mai frumos sat din România și în top 10 al satelor europene, sau la alte numeroase proiecte de acest fel. „România merită culoare! Culoare care să indice speranța, prosperitatea și să dea energie oamenilor determinați să își ducă proiectele la bun sfârșit”, mai spune CEO Policolor -Orgachim.

De asemenea, Policolor se remarcă în mediul de afaceri autohton ca primul brand românesc de vopsea lavabilă ce alege să susțină, în calitate de partener de calitate, una dintre cele mai importante acțiuni culturale dedicată maestrului Constantin Brâncuși. Echipa din cadrul companiei s-a implicat în 2023 cu mare drag și spor la organizarea expoziției „Brâncuși: surse românești și perspective universale”. Astfel, pentru vopsirea soclurilor și a podiumurilor pe care sunt expuse sculpturile celebrului sculptor Brâncuși, curatorii și arhitecții au folosit emailul pe bază de apă SPOR AQUA, colorat gri-antracit în sistemul de colorare ArtColor.

În plus, de peste 10 ani de zile, bradul SPOR este un important susținător al mediului cultural din România. Reprezentanții sprijină cu materiale marile muzee ale țării, expozițiile și galeriile de artă din București, dar și din întreaga Românie: de la sălile Muzeului Național de Artă Contemporană, Art Safari, Muzeul Țăranului Român și cele ale Muzeului de Istorie din Capitală și până la Muzeul Etnografic din Ciocănești (Suceava), Cercul Militar din Râmnicu Sărat sau arta stradală non-convențională.

„Suntem o companie românească, cu branduri românești și cu valori care presupun implicarea reală în bunăstarea comunităților. SPOR este lângă Asociația SALVAMONT România din 2014 și ajutăm constant cu materiale pentru marcarea traseelor montane sau a refugiilor pentru turiști. Anul trecut, am creat o vopsea specială de marcaje, portocalie, pentru Via Transilvanica. Din 2015, prin Culorile României am ajuns în sate și orașe din toată România cu produse și acțiuni de renovări. Cu siguranță nu ne vom opri”, subliniază Irina Măndoiu.