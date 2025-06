„Părerea mea, (și a muuuultor altor colegi de breaslă, profesioniști din Moldova și România, dar care se tem să vorbească public despre acest subiect) este că Eugen Doga nu intră în aceeași listă cu Chopin, Mozart, Liszt etc. Doar de dragul comparației, una foarte stupidă desigur – poți numi regizor de film și oferi Oscar cuiva care a filmat un clip, l-a pus pe tiktok și are 50 mln de vizualizări? Poți numi jurnalist și oferi premii cuiva care a scris o postare pe fb și are milioane de vizualizări? Și lista poate continua.

Printre altele, toate piesele moldovenești care au răsunat în lume, aceeași Dragostea din tei, sau Eroina, au compozitori. Toate piesele au compozitori. Și Justin Bieber și Beyonce și Irina Rimes au compozitori. Mai rar interpreții sunt și compozitori. Însă ei sunt un pic altfel de compozitori, numele lor nu le știm deloc Da, scuzați, așa e la noi.

Și aici vă întreb, înseamnă oare popularitatea – calitate? Despacito, una din cele mai ascultate piese din lume, e de calitate? Trebuie numit un aeroport în numele ei? Eu aș spune chiar invers, Moldova are mulți compozitori, de calitate, care sunt total necunoscuți – știe cineva de Tcaci, de Dubosarschi, Gheorge și Ștefan Neaga, Vladimir Rotaru, Arkady Luxemburg, și alții. Nu foarte mulți, însă avem.

Eu nu știu cine este consilierul/a pe cultură a președintei acum, însă sper ca această postare să ajungă la dumneai, fiindcă deși am auzit această idee despre aeroport de ceva timp, azi am văzut o știre unde președinta deja roagă guvernul să o implementeze. Și am considerat că e bine să-mi spun și eu punctul de vedere.

E foarte bine să promovăm valorile noastre, să înțelegem că Iurie Sadovnic, Anatol Dumitraș, Eugen Doga, șma., sunt comori ale noastre, adică comori naționale. Trebuie să-i ajutăm, promovăm, cât sunt în viață, nu după ce mor sau pleacă peste hotare. Să numim străzi, școli, sate, etc.

Însă tre de chibzuit bine dacă Eugen Doga este cu adevărat o personalitate internațională. Ce albume, ce muzică vă apare pe youtube când căutați Chopin, Liszt, Mozart, și ce albume apar cu Doga? Care a fost aportul lui Chopin în muzică, dar a lui Doga? Un străin care vine la Chișinău și dă o căutare, ce vede el, ce află el despre Doga?

E un moment sensibil acum, domnul Doga a decedat, mulți se simt vinovați că nu l-au putut ajuta cât era în viață și încearcă măcar acum să-și mai spele din păcate, dar e târziu. El a murit. Sper că nu are legătură nici cu campania electorală și sper că aceste decizii nu-s luate cu capul fierbinte, ca apoi peste ceva timp să redenumim aeroportul din nou.

Propunerea mea este să se facă un consiliu cu profesioniști din domeniu, puteți invita și vreo 2-3 din București, Viena și Londra, să vină și ei cu o părere despre această idee.

Sper și alți colegi de breaslă să fie curajoși și să se expună, oricare n-ar fi părerea lor.

Sper că n-am supărat pe nimeni, mai ales prietenii și familia Doga.

Ascultați și valorificați muzicienii, compozitorii și toți artiștii cât sunt în viață. Fiți curioși și descoperiți ”, a scris pianistul moldovean pe contul său de Facebook.