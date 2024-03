Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a vorbit într-un interviu recent despre cum a fost influențat de experiențele sale de viață și de valorile stângii în drumul său către politică.

Născut într-o perioadă marcată de turbulențe politice și sociale, el mărturisește că a fost crescut mai mult de bunici. A învățat de la o vârstă fragedă importanța valorilor familiale și a echității într-o lume plină de nedreptăți.

În plus, experiența tragică a detenției tatălui său în lagărele de la Caracal și Târgu Jiu a lăsat o amprentă adâncă în mintea lui Iliescu. Acestea i-au arătat atrocitățile regimului legionar din anii ’40 și i-au stârnit conștiința socială și politică.

„L-am vizitat în lagărele de la Caracal și Târgu Jiu. Și am înțeles atunci ce înseamnă groaza când lumea îți scapă de sub control: am văzut ce poate face răul regimului legionar din anii ’40. Am învățat foarte bine, dar pentru că certificatul meu de bună purtare era afectat de detenția tatălui meu, târziu am reușit să îmi continui educația la un liceu industrial, „Polizu”.

În vara anului ’43, profesorul Cristian, de matematică, mai târziu cadru didactic la Politehnică, m-a pregătit, pe mine și alți doi colegi, fără costuri, pentru examenele de diferență, pentru a urma un liceu la zi. Primele mele examene serioase au fost în vara lui august 1944. Cerul era un spectacol inuman de bombardamente.

Tata a fost eliberat, dar exclus din partid, pentru diferențe de opinie cu Gheorghiu-Dej. Și mama mea adoptivă a fost exclusă din partid. Or asta a declanșat o serie de dificultăți din perspectiva locurilor de muncă”, a mai povestit acesta.