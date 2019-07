Toate sondajele arată că PSD nu are nicio șansă să intre în turul II al alegerilor prezidențiale. Social democrații vin însă cu un plan secret. Este vorba despre un candidate al cărui nume nu a fost dezvăluit până acum, așa zisul candidat secret.

„Vrem să avem un candidat la prezidenţiale care să maximizeze şansa PSD. Eu am încredere în activul nostru, în cetăţenii României că vor face o alegere bună şi vor merge pe drumul care oferă o mai mare deschidere.

Am vorbit în partid, am introdus în sondaje pe toţi cei care şi-au exprimat această dorinţă. Am introdus şi un alt candidat, nu am dat nume. Vreau să fac un nou sondaj să văd primii doi cum stau în sondaje”, a declarat Viorica Dăncilă, în direct la dcnews.ro.

Dar asta nu e tot. Dăncilă a vorbit și despre propria candidatură la alegerile prezidențiale și nu a mai negat precum în alte rânduri. ” Nu am luat încă în calcul acest lucru. Am considerat că voi merge cu un candidat, iar eu ca prim-ministru, președinte al Partidului Social Democrat îl voi sprijini cu toate forțele, cu tot partidul astfel încât să câștige alegerile prezidențiale. Dar nu vreau să creadă că sunt un om laș.

Dacă partidul îmi va cere acest lucru și va crede că este singura soluție, atunci voi accepta ceea ce spune partidul. Dar în acest moment eu cred că este bine să avem un candidat și eu să sprijin acel candidat. Pentru noi este important să mergem cu persoana care are încrederea partidului, care va fi susținut de către toată organizațiile, care va crea acel val de încredere de care vorbim, atât din partea membrilor noștri, a simpatizanților, dar și a altor cetățeni.

Pentru că eu sper într-un scor bun. Suntem un partid organizat, suntem un partid care știm să facem campanie, știm să vorbim cu oamenii, avem ce să le spunem oamenilor pentru că am luat măsuri bune, dar în același timp, alături de noi trebuie să vină și alți oameni. Dacă nu există altă opțiune care să ne ducă spre a merge în turul doi și spre a câștiga alegerile atunci nu voi face un pas înapoi”, a mai spus Dăncilă.

Te-ar putea interesa și: