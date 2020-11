România este lovită dur de pandemia de coronavirus. În fiecare zi, autoritățile anunță mii de noi infectări, iar restricțiile sunt din ce în ce mai dure. În acest context, președintele Klaus Iohannis a spus clar.

Iohannis a spus clar!

În acest an vom avea parte de restricții extrem de dure. De Crăciun și de Revelion este foarte posibil să nu avem voie să facem niciun fel de călătorii în afara țării, iar marile petreceri vor fi interzise. Chiar șeful statului a venit cu precizări clare.

„În acest an, sărbătorile vor fi puse sub semnul pandemiei. Vor trebui respectate măsurile care vor fi in vigoare atunci. Marile petreceri, dar și foarte multe excursii nu vor putea fi organizate, dar Crăciunul vine și așa. Sărbători vom avea cu siguranță, dar cu restricții. Sărbătorile vor avea loc așa cum au loc în fiecare an”, a anunțat Klaus Iohannis.

Mai mult, Iohannis a vorbit și despre mult așteptatul vaccin. „La nivel european avem motive de optimism. Se fac progrese în privința vaccinului. Trebuie să fim pregătiți pentru a gestiona această campanie. După elaborarea strategiei de vaccinare anti COVID-19 care va fi gata săptămână viitoare va fi prezentată publicului.

Valeriu Gheorghiță de la Spitalul Militar Central va fi cel care va conduce campania. Într-o primă fază, vor fi vacinați cei din domeniul medical, apoi cei din transporturi, funizarea de apă și alimente. Vor fi măsuri specifice de stocare și transport pentru fiecare produs în parte.

Vaccinarea se va face etapizat. Să combatem fake news-urilor care sunt profund grave”, a mai spus Iohannis.