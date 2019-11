Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, miercuri seară, cu jurnaliştii şi a vorbit despre turul întâi al alegerilor prezidenţiale, dar şi despre mult ceruta dezbatere dintre el şi Viorica Dăncilă.

“Sunt foarte mulţumit şi mulţumesc românilor care au venit în număr mare la vot, în special diaspora care s-a mobilizat într-un mod exemplar. Cred că au beneficiat de condiţii considerabil mai bune decât până acum, fiindcă, şi la insistenţele mele, s-a schimbat legislatia, au avut la dispoziţie trei zile de vot şi foarte multe secţii, peste tot în lume. O mulţumire specială, personală, tuturor românilor care m-au votat pe mine.

Noul guvern Ludovic Orban a organizat impecabil partea care revine Guvernului în organizarea alegerilor şi, practic, nu am avut incidente notabile în cursul zilei de duminică.

Alegerile din primul tur au fost o victorie pentru mine şi o înfrângere pentru PSD. A fost cel mai prost rezultat pentru PSD în primul tur din ultimii 30 de ani.

Acest PSD este de 30 de ani o piedică în dezvoltarea României, dar în ultimii 3 ani, de când guvernează, au reuşit să ne ducă pe toţi într-o stare de disperare. PSD a guvernat cras împotriva românilor şi împotriva României. Au încercat să acapareze justiţia, învăţământul, sănătatea, toate sistemele publice, au încercat să legifereze pentru hoţi şi să-şi înşurubeze pilele şi neamurile peste tot în instituţiile publice, au atacat firmele private şi tot ce a funcţionat în România.

Romanii le-au dat câteva lecţii PSD-iştilor. La referendum, împreună cu 6,5 milioane de români, am spus STOP asaltului PSD-ist asupra justiţiei. Parlamentul a spus apoi STOP guvernării PSD-iste, iar duminica trecută românii au spus clar că nu mai vor PSD.

Am dovedit că pot sa coagulez forţele de dreapta, fortele democratice din Romania şi astfel s-a produs schimbarea de Guvern, o schimbare aşteptată de puţini, sperata de mulţi.

În aceşti ani, am dovedit că mă implic eficient pentru îmbunătăţirea securităţii şi a românilor, chiar de la început am adunat toate forţele politice pentru acel pact prin care alocăm 2% pentru apărare. Şi la finalul mandatului am dovedit că ştiu să opresc PSD-ul

Despre dezbatere! Aceasta este o conferinţă de presă şi îmi face mare plăcere să vă revad. De ce refuz o întâlnire cu Viorica Dăncilă.

Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, fost prim-ministru, dat jos prin moţiune de cenzură, a fost parte activă a tuturor mârlăniilor PSD-iste, a sprijinit activ încercările de acaparare a justiţiei, a fost foarte activă când a fost vorba să facă zid, împreună cu Guvernul, împotriva unor persoane cu probleme penale, iar asta a fost uşor de văzut. A fost o persoană foarte activă pentru a guverna împotriva romanilor. Doamna Dăncilă este reprezentanta unui partid anti-democratic, nereformat, care a guvernat împotriva românilor, însă Dăncilă se aşteaptă acum să fie tratata cu mare respect. Nu accept o dezbatere cu o persoană care reprezintă tot ce e mai rau în politica ultimilor ani din România. Nu pot să legitimez comportamentul mizerabil al PSD din ultimii ani, acceptând o dezbatere cu candidata acestui PSD.

Eu îmi doresc o Romanie fără PSD în structurile de conducere. N-are decât să stea în Opozitie, dacă vrea sa se reformeze, dacă nu, nu, treaba lor. Nu este loc pentru un astfel de PSD şi nu este loc pentru o dezbatere cu un astfel de candidat.

Înteleg perfect nevoia, dorinţa, de a avea o dezbatere reală, aşezată cu candidaţii din turul II. Cum nu accept însă dezbaterea cu doamna Dăncilă de la PSD, voi organiza eu, împreună cu echipa mea, o dezbatere marţi seara, la care vor fi invitaţi sa dezbată, împreună cu mine, mandatul pe care l-am incheiat şi planurile pentru mandatul pe care sper să-l obţin. Voi invita politologi, formatori de opinie, jurnalişti, va fi o discuţie aşezată, care cu siguranţă va fi pe placul românilor.”

Te-ar putea interesa și: