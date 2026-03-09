De ce o investiție mică poate produce câștiguri mari
Optimizarea nu presupune neapărat extinderea suprafeței sau relocarea într-un spațiu nou. În multe cazuri, reorganizarea inteligentă a spațiului existent produce rezultate superioare, cu investiții controlate.
Spațiu recuperat vs. spațiu închiriat
Costul pe metru pătrat industrial a crescut constant în ultimii ani. În acest context, fiecare metru pătrat utilizat ineficient înseamnă cost suplimentar.
Utilizarea sistemelor de rafturi de paleți permite valorificarea înălțimii halei și creșterea capacității de stocare fără extinderea suprafeței la sol. În practică, reorganizarea pe verticală poate aduce un câștig de capacitate de 30–60%, în funcție de configurația inițială.
Productivitate și reducerea erorilor
Un depozit organizat corect reduce:
- distanțele parcurse zilnic de operatori
- timpii de identificare a produselor
- erorile de picking
Creșterea productivității se traduce direct în cost operațional mai mic per comandă sau per palet manipulat.
Unde se pierd banii într-un depozit neoptimizat
Multe pierderi nu apar explicit în rapoarte financiare, dar se reflectă în costurile totale de operare.
Timp de deplasare, căutare, rearanjări
Depozitele fără zonare clară generează:
- timpi suplimentari de deplasare
- reorganizări frecvente
- manipulări multiple ale aceleiași mărfi
Aceste ineficiențe se acumulează zilnic și afectează direct marja operațională.
Deteriorări și blocaje operaționale
Încărcările neuniforme, lipsa separării între paleți și picking sau culoarele insuficient dimensionate pot duce la:
- deteriorări de marfă
- blocaje temporare
- opriri neplanificate
În industriile cu volum mare, aceste incidente pot genera pierderi semnificative.
Soluția: stocare corectă pentru paleți și picking
Un model eficient presupune separarea clară a fluxurilor și utilizarea unui sistem mixt de stocare.
Separarea zonelor (paleți vs. picking)
Depozitele performante diferențiază:
- zona de stoc pe paleți (rezervă)
- zona de picking (unități individuale sau baxuri)
Această separare permite un flux logistic mai clar și reducerea interferențelor între utilaje și operatori.
Standardizare (unități, etichete, replenishment)
Standardizarea include:
- dimensiuni unitare ale ambalajelor
- etichetare clară a încărcărilor
- reguli de reaprovizionare (replenishment)
Implementarea acestor practici reduce variabilitatea și îmbunătățește predictibilitatea operațională.
Studiu de caz: reorganizare depozit
Un exemplu relevant este reorganizarea unui depozit de materiale pentru construcții din România, cu o suprafață de 1.200 m² și o înălțime utilă de 5,5 metri.
Context și problemă inițială
Depozitul deservea un flux intens de marfă, cu produse grele și voluminoase. Capacitatea existentă era limitată, iar gestionarea simultană a paleților și a cutiilor genera dificultăți operaționale.
Intervenții implementate
S-a optat pentru un sistem mixt de rafturi pentru paleți și rafturi de picking, configurat pentru:
- 2.000 de paleți
- 500 de cutii
- capacitate de 1.000 kg per palet
- capacitate de 1.000 kg per poliță
Structura a fost proiectată pentru a valorifica integral înălțimea de 5,5 metri, cu delimitare clară între zona de stoc și zona de picking.
Rezultate măsurabile
După reorganizare, s-au înregistrat:
- creșterea capacității de stocare fără extinderea suprafeței
- reducerea timpilor de manipulare
- fluxuri mai clare între recepție și expediere
- îmbunătățirea accesului la produse grele
Vezi studiul de caz complet: https://handlekraft.ro/proiecte/depozit-knauf/
Cum replici modelul în alte depozite
Modelul poate fi adaptat în funcție de specificul fiecărei companii.
Pași de evaluare și plan de implementare
- Analiza fluxurilor existente
- Măsurători exacte ale spațiului
- Identificarea tipurilor de marfă și a greutăților
- Configurarea zonelor distincte pentru paleți și picking
- Implementare etapizată
Planificarea corectă permite reorganizarea fără întreruperea activității.
KPI de monitorizat după schimbare
Pentru a evalua impactul optimizării, pot fi urmăriți:
- capacitatea de stocare (paleți/m²)
- timpii medii de picking
- rata de erori
- incidente operaționale
- cost operațional per unitate manipulată
În majoritatea cazurilor, reorganizarea inteligentă a depozitului reprezintă o investiție moderată, cu impact disproporționat de mare asupra eficienței și costurilor totale.
