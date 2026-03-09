Optimizarea nu presupune neapărat extinderea suprafeței sau relocarea într-un spațiu nou. În multe cazuri, reorganizarea inteligentă a spațiului existent produce rezultate superioare, cu investiții controlate.

Spațiu recuperat vs. spațiu închiriat

Costul pe metru pătrat industrial a crescut constant în ultimii ani. În acest context, fiecare metru pătrat utilizat ineficient înseamnă cost suplimentar.

Utilizarea sistemelor de rafturi de paleți permite valorificarea înălțimii halei și creșterea capacității de stocare fără extinderea suprafeței la sol. În practică, reorganizarea pe verticală poate aduce un câștig de capacitate de 30–60%, în funcție de configurația inițială.

Productivitate și reducerea erorilor

Un depozit organizat corect reduce:

distanțele parcurse zilnic de operatori

timpii de identificare a produselor

erorile de picking

Creșterea productivității se traduce direct în cost operațional mai mic per comandă sau per palet manipulat.

Multe pierderi nu apar explicit în rapoarte financiare, dar se reflectă în costurile totale de operare.

Timp de deplasare, căutare, rearanjări

Depozitele fără zonare clară generează:

timpi suplimentari de deplasare

reorganizări frecvente

manipulări multiple ale aceleiași mărfi

Aceste ineficiențe se acumulează zilnic și afectează direct marja operațională.

Deteriorări și blocaje operaționale

Încărcările neuniforme, lipsa separării între paleți și picking sau culoarele insuficient dimensionate pot duce la:

deteriorări de marfă

blocaje temporare

opriri neplanificate

În industriile cu volum mare, aceste incidente pot genera pierderi semnificative.

Un model eficient presupune separarea clară a fluxurilor și utilizarea unui sistem mixt de stocare.

Separarea zonelor (paleți vs. picking)

Depozitele performante diferențiază:

zona de stoc pe paleți (rezervă)

zona de picking (unități individuale sau baxuri)

Această separare permite un flux logistic mai clar și reducerea interferențelor între utilaje și operatori.

Standardizare (unități, etichete, replenishment)

Standardizarea include:

dimensiuni unitare ale ambalajelor

etichetare clară a încărcărilor

reguli de reaprovizionare (replenishment)

Implementarea acestor practici reduce variabilitatea și îmbunătățește predictibilitatea operațională.

Un exemplu relevant este reorganizarea unui depozit de materiale pentru construcții din România, cu o suprafață de 1.200 m² și o înălțime utilă de 5,5 metri.

Context și problemă inițială

Depozitul deservea un flux intens de marfă, cu produse grele și voluminoase. Capacitatea existentă era limitată, iar gestionarea simultană a paleților și a cutiilor genera dificultăți operaționale.

Intervenții implementate

S-a optat pentru un sistem mixt de rafturi pentru paleți și rafturi de picking, configurat pentru:

2.000 de paleți

500 de cutii

capacitate de 1.000 kg per palet

capacitate de 1.000 kg per poliță

Structura a fost proiectată pentru a valorifica integral înălțimea de 5,5 metri, cu delimitare clară între zona de stoc și zona de picking.

Rezultate măsurabile

După reorganizare, s-au înregistrat:

creșterea capacității de stocare fără extinderea suprafeței

reducerea timpilor de manipulare

fluxuri mai clare între recepție și expediere

îmbunătățirea accesului la produse grele

Vezi studiul de caz complet: https://handlekraft.ro/proiecte/depozit-knauf/

Modelul poate fi adaptat în funcție de specificul fiecărei companii.

Pași de evaluare și plan de implementare

Analiza fluxurilor existente Măsurători exacte ale spațiului Identificarea tipurilor de marfă și a greutăților Configurarea zonelor distincte pentru paleți și picking Implementare etapizată

Planificarea corectă permite reorganizarea fără întreruperea activității.

KPI de monitorizat după schimbare

Pentru a evalua impactul optimizării, pot fi urmăriți:

capacitatea de stocare (paleți/m²)

timpii medii de picking

rata de erori

incidente operaționale

cost operațional per unitate manipulată

În majoritatea cazurilor, reorganizarea inteligentă a depozitului reprezintă o investiție moderată, cu impact disproporționat de mare asupra eficienței și costurilor totale.