Vor intra în vigoare de la 1 mai! Premierul Nicolae Ciucă tocmai a făcut anunțul. Este vestea serii

În cadrul conferinței de presă de luni, premierul Nicolae Ciucă a anunțat că planul ”Sprijin pentru România” va intra în vigoare de la data de 1 mai. De asemenea, prim-ministrul spune că unele măsuri trebuie aplicate până la finalul anului, în timp ce altele se pot aplica și după data de 31 decembrie 2022.

”Primele măsuri vor intra în vigoare cel mai devreme la 1 mai. Ele au perioadă de aplicare până la sfârşitul anului. Doar pentru cele care au suport deja programele din fonduri europene, acestea vor continua şi după 31 decembrie 2022”, spune șeful Executivului.

Unele măsuri sunt susținute de fonduri europene

Pe de altă parte, premierul Nicolae Ciucă a precizat că în acest pachet există și măsuri de sprijinire a companiilor care au avut de suferit de pe urma creșterii prețurilor.

”În acest pachet avem măsurile care vizează sprijinirea cu până la 400.000 de euro a companiilor care au suferit sau suferă de pe urma acestor creşteri ale preţurilor la energie sau cele care sunt afectate de contextul regional. Sunt, de asemenea, măsurile care vizează pachetul social. Şi ele vor continua şi în anul viitor. Toate acestea urmează să fie agregate în funcţie de măsurile care urmează să fie luate în continuare la nivelul UE şi bugetul pentru anul viitor”, spune premierul României.

Planul de 17,3 miliarde de lei



Coaliţia de guvernare a convenit, luni, măsurile din pachetul “Sprijin pentru România”. Măsurile vizează fonduri naţionale şi europene de 17,3 miliarde de lei (9 miliarde de lei fonduri europene şi 8,3 miliarde de lei de la bugetul de stat).

Liderii coaliţiei anunţă măsurile convenite într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului. Liderul PSD, Marcel Ciolacu a declarat în cadrul conferinței de presă că suma alocată pentru acest pachet de măsuri este dublă față de aceea din timpul pandemiei.

”PSD a intrat la guvernare pentru a veni cu soluții pentru oameni și economie. Planul Sprijin pentru România va răspunde momentului dificil prin care trecem și mă bucur că am lucrat împreună cu premierul Nicolae Ciuca și președintele Kelemen Hunor.

Astăzi am finalizat detaliile legate de fiecare măsura în parte. Am stabilit ce are de făcut fiecare ministru dar și Parlamentul pentru ca acest plan să fie adoptat și implementat cât mai repede.

Planul are o valoare de 17,3 miliarde de lei, o sumă dublă față de banii alocați pentru sprijinirea populației în timpul pandemiei și nu afectează alocările bugetare pentru investiții”, a declarat liderul PSD, Marcel Ciolacu.