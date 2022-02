Premierul Nicolae Ciucă a transmis, joi, într-o conferință de presă, că plafonul pentru noile măsuri în domeniul energetic a fost aprobat și stabilit, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru IMM-uri sau biserici. Măsurile vizează atât facturile la gaz, cât și la curent pentru patru milioane de case, fără a pune la socoteală afacerile. Astfel, va exista un tarif social de 0.68 de lei pentru gospodăriile care consumă până în 100kW.

Nicoale Ciucă a dat vestea cea mare prvind criza din energie

„Monitorizăm intrările și ieșirile de gaze naturale, pentru a putea lua măsurile necesare pentru aprovizionarea. Nu cu mult timp în urmă am decis următoarele măsuri de protejare a populației. Aceste măsuri o să fie aplicate un an de zile. O să asigure predictibilitatea de care mediul de afaceri are nevoie.

Clienți casnici: tarif social de 0,68 lei pentru gospodăriile cu până în 100kW. Sunt 4 milioane de case. Alte 4 milioane vor beneficia de tariful de 0,8 lei cu TVA inclus. Efectul e așteptat la 3,62 miliarde de lei. Pentru non-casnici, IMM-uri, lăcașuri de cult și altele o să fie un tarif unic cu TVA inclus. Efectul e de 5,54 miliarde de lei. Impactul estimat e pentru electricitate de 9,16 miliarde de lei până la sfârșitul acestui an”, a transmis Nicolae Ciucă.

Ce se întâmplă cu plafonarea la gazele naturale?

Premierul mai spune că la gazele naturale, clienții casnici care vor avea un consum anual de până la 1.200 mc vor beneficia de un tarif de 0,31 de lei per kW, cu un impact estimat al programului de 2,8 miliarde de lei până la sfârșitul anului.

De asemenea, pentru consumatorii noncasnici, costul gazului natural va fi de 0,37 de lei per kW, și aici ne referim la IMM-uri, micro, mici și mijlocii, instituții publice, spitale, școli, grădinițe, lăcașuri de cult, primării, universități, ONG-uri și, de asemenea, instituții similare, excluzând marii consumatori, care vor beneficia de scheme separate. Total impact estimat pentru măsurile de sprijin pentru plata facturilor la gaze naturale este de 5,3 miliarde de lei.

„Împreună, măsurile pentru un an de zile, atât pentru energia electrică, dar și pentru gazele naturale, vor avea un impact total estimat de 14,5 miliarde de lei până la finele anului 2022.

În plus, am decis o serie de măsuri suplimentare pentru piață, pentru a tempera volatilitatea prețurilor, fără a încălca regulile europene, care ar expune România unor proceduri de infringement și ar putea crea dificultăți majore în funcționarea pieței de energie:

1 – introducerea unui impozit suplimentar pentru activitatea de trading pe piața din România, pentru a descuraja tranzacțiile repetate care pot conduce la creșterea prețurilor;

2 – suspendarea certificatelor verzi până la sfârșitul anului 2022 și prelungirea valabilității lor cu perioada suspendată. Această măsură va reduce temporar presiunea fiscală asupra bugetului, care va putea astfel suporta mai bine măsurile de protejare a populației și economiei;

3 – rata profitului pe costul de furnizare va fi de maxim 5% pentru furnizori”, a explicat șeful Guvernului.

Intră în vigoare de la 1 aprilie

De asemenea, premierul a transmis că măsurile vor intra în vigoare de la 1 aprilie și vor duce la o stabilitate a prețurilor la energie pentru un an de zile.

„Implementarea acestor măsuri, după 1 aprilie, va permite continuarea sustenabilă a eforturilor statului român de a oferi protecție populației și mediului de afaceri, care, timp de un an, vor avea o stabilitate a prețurilor, cu respectarea pieței libere.

În acest fel, vom fi pregătiți când situația va reveni la normal cu o piață funcțională și, extrem de important, investiții semnificative în capacitatea noastră de a crește producția energetică. Am început deja planul integrat de investiții din fonduri europene și naționale, programe care țin de producția de energie și gaze naturale, transport și depozitare, diversificarea resurselor, tranziția spre energia verde și eficiența energetică.

Lansăm în cursul lunii martie apel de proiect în valoare de 460.000.000 de euro pentru o capacitate instalată de 950 MW, din finanțările PNRR destinate consumatorilor industriali energointensivi, IMM-urilor și operatorilor economici din sectorul agricol. De asemenea, avem la dispoziție fondul de modernizare, în valoare totală de 16 miliarde de euro, din care am lansat deja la începutul acestui an proiecte în valoare de peste 2 miliarde de euro. Vom continua în toamna acestui an cu alte proiecte în valoare totală de 2,8 miliarde de euro, care vor merge către producătorii de energie, consumatorii industriali, agricultură, HoReCa, prosumări, autorități publice și persoane fizice. Vom ști astfel să ne folosim resursele naturale și noile tehnologii pentru ca cetățenii și economia să traverseze cu bine această perioadă dificilă”, a mai spus premierul României.

Ciucă a vorbit și despre situația Ucrainei

Premierul Nicoale Ciucă a vorbit și despre ședința CSAT de joi, convocată de urgență de Klaus Iohannis.

„Bună seara! Am participat astăzi la şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, convocată de preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, ca urmare a agresiunii militare ilegale ruseşi a violenţei amate masive împotriva Ucrainei.

Avem de-a face cu o agresiune neprovocată, împotriva unui stat suveran şi independent, membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Federaţia Rusă a ales forţa armată pentru a atinge obiective politice revizioniste. România condamnă cu fermitate atacul armatei ruse, care a făcut deja nenumărate victime şi pune în pericol siguranţa şi viaţa oamenilor nevinovaţi.

Suntem în permanent dialog cu aliaţii noştri din NATO şi partenerii europeni. Susţinem oprirea imediată a agresiunii militare, care să dea şansă reluării eforturilor diplomatice. Am convocat astăzi, la Guvern, task-foce-ul (TF) pentru gestionarea situaţiei generate de agresiunea militară rusă din Ucraina. Principalele responsabilităţi ale TF sunt legate de monitorizarea situaţiei şi coordonarea măsurilor la nivelul structurilor guvernamentale pentru asigurarea funcţionării tuturor serviciilor publice.

Structurile guvernamentale responsabile sunt pregătite totodată să asigure măsurile necesare pentru preluarea, la nevoie, a fluxurilor de refugiaţi. Suntem solidari cu poporul ucrainean şi suntem gata să acordăm ajutor umanitar celor aflaţi la nevoie. Monitorizăm situaţia cetăţenilor români din Ucraina, cărra suntem pregătiţi să le oferim asistenţă consulară şi sprijin prin celula de criză interinstituţională din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Îi asigur pe cetăţenii români că beneficiem de cele mai puternice garanţii de securitate din istoria noastră. În aceste momente dificile, alături de aliaţii noştri din NATO, mai ales prin prisma parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, precum şi împreună cu partenerii noştri din Uniunea Europeană, facem parte din cea mai solidă umbrelă de protecţie, generată de democraţiile lumii”, a mai transmis Nicoale Ciucă joi seara, într-o declarație de presă.