Parlamentarele Raluca Turcan (PNL) și Diana Stoica (USR) au depus două inițiative legislative care modifică Ordonanța de urgență 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Principala prevedere este creșterea vârstei minime pentru participarea la astfel de activități, de la 18 la 21 de ani.

Deputata USR Diana Stoica a arătat că măsura este necesară pentru a proteja copiii și adolescenții de efectele dependenței. Ea a precizat că unul din patru adolescenți din România a jucat la aparate de tip slot-machine înainte de vârsta majoratului, iar debutul în jocurile de noroc se produce frecvent înainte de 14 ani.

Stoica a explicat că, până la 21 de ani, creierul nu este complet dezvoltat, în special zona responsabilă cu controlul impulsurilor, ceea ce îi face pe tineri mai vulnerabili.

„Avem obligaţia să ne protejăm copiii de flagelul jocurilor de noroc. Ştim deja că păcănelele distrug vieţi şi distrug familii. Cel mai recent studiu realizat în România ne arată încă o dată magnitudinea dramei naţionale pe care o trăim – 1 din 4 adolescenţi a jucat la aceste aparate ale morţii înainte de vârsta majoratului, iar debutul în jocurile de noroc are loc foarte devreme, înainte de vârsta de 14 ani. Ştiinţa a demonstrat că până în jurul vârstei de 21 de ani creierul copiilor nu este încă dezvoltat, în special zona responsabilă de controlul impulsurilor şi luarea deciziilor. Iar dependenţa te face să îţi pierzi controlul şi raţiunea. Asta înseamnă că ei sunt şi mai vulnerabili decât adulţii în faţa acestei dependenţe. Şi asta ne obligă pe noi, ca legiuitori, să luăm toate măsurile necesare pentru a-i proteja”, a precizat deputata USR Diana Stoica, la Parlament.

Deputata PNL Raluca Turcan a descris majorarea vârstei minime ca pe o schimbare simplă, dar cu efecte profunde. Ea a subliniat că tinerii între 18 și 21 de ani se află la începutul vieții adulte, încep studiile universitare și iau primele decizii financiare, dar sunt mai predispuși la comportamente impulsive.

Turcan a menționat că, prin această măsură, se dorește protejarea unei categorii vulnerabile în fața mecanismelor persuasive de marketing din industria jocurilor de noroc.

Ea a adăugat că alte țări, precum Portugalia, Grecia și Republica Moldova, au aplicat deja o măsură similară, observând o scădere a cazurilor de îndatorare și a debutului dependențelor.

„În intervalul 18 – 21 de ani, tinerii sunt la începutul vieţii adulte, abia încep studiile universitare, intră pe piaţa muncii, se confruntă pentru prima dată cu responsabilităţi şi decizii financiare proprii. În acelaşi timp, este o vârstă marcată de impulsivitate crescută, de nevoia de validare socială şi de tendinţa de a experimenta fără a înţelege complet consecinţele. În faţa mecanismelor de marketing extrem de persuasive ale industriei jocurilor de noroc, aceşti tineri devin o ţintă uşoară. Prin ridicarea pragului de vârstă, îi protejăm într-o etapă vulnerabilă, oferindu-le timp să se maturizeze emoţional şi financiar. Ţări precum Portugalia, Grecia sau Republica Moldova au aplicat deja această măsură, constatând o scădere semnificativă a cazurilor de îndatorare timpurie şi a debutului dependenţelor de jocuri de noroc”, a afirmat Turcan.

Al doilea proiect prevede restricții mai dure pentru publicitatea la jocurile de noroc, mai ales în mediul digital. Potrivit inițiativei, reclamele online vor fi interzise între orele 06:00 și 24:00, interval în care copiii și tinerii sunt cei mai activi pe rețelele sociale.

Raluca Turcan a explicat că legea extinde actuala interdicție valabilă în audiovizual până la ora 23:00 și o adaptează la realitatea digitală.

Totodată, proiectul interzice implicarea influencerilor, sportivilor și personalităților publice în promovarea jocurilor de noroc, pentru a limita expunerea tinerilor la mesaje care pot normaliza sau încuraja pariurile.

„Concret, se interzice difuzarea de reclame la jocuri de noroc în mediul online între orele 06:00 şi 24:00, adică exact în intervalul în care copiii şi tinerii sunt activi pe reţele sociale şi platforme digitale. În plus, proiectul interzice implicarea influencerilor, sportivilor şi personalităţilor publice în campaniile de promovare ale industriei de gambling. De ce? Pentru că, în mod evident, tinerii nu reacţionează la spoturi clasice, ci la modelele pe care le urmăresc zilnic pe internet. În momentul în care o figură populară recomandă sau «normalizează» pariurile, mesajul transmis este unul toxic: că jocurile de noroc sunt un comportament acceptabil, cool, chiar profitabil. Legea extinde, astfel, actuala interdicţie existentă doar în spaţiul audiovizual, valabilă până la ora 23:00, şi o duce acolo unde copiii sunt cu adevărat prezenţi: în mediul online”, a adăugat Turcan.

Inițiativa legislativă mai introduce obligația operatorilor de a afișa mesaje clare privind riscurile dependenței, atât în mediul online, cât și în spațiile fizice. Aceste avertismente vor fi inspirate din modelele aplicate deja în cazul produselor din tutun și alcool.

Cele două proiecte legislative își propun, astfel, să reducă expunerea tinerilor la jocurile de noroc și la publicitatea asociată, oferind un cadru mai strict de protecție și prevenție.