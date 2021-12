International Alexander este în prezent un 4PL, integrator independent de servicii de transport rutier, feroviar, maritim, aerian, transport de mașini, dar și servicii de depozitare, real estate și logistică integrată direct în fabricile clienților.

Compania deține o flotă de peste 450 camioane, van-uri și vehicule pentru transport și aproximativ 750 semiremorci. Compania condusă de Loredana Apreutese este pregtită inclusiv pentru 2022, an pentru care a definitivat deja planul și bugetul de investiții.

Conform Loredanei Apreutese, General Manager International Alexander, fiecare investiție are ca scop îmbunătățirea calității serviciilor. În anul 2020 potrivit detelor oferite de reprezentanții companiei, International Alexander a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de peste 87 de milioane de euro și un profit care a depășit suma de 5,6 de milioane de euro.

Capital: Care este cifra de afaceri prognozată pentru anului 2021?

Loredana Apreutese: Pentru anul 2021, International Alexander Holding estimează o cifră de afaceri de aproximativ 200 de milioane euro.

Capital: Ce profit progonozați la finalul acestui an?

Loredana Apreutese: Profitul prognozat de asemenea la nivel de Holding este de aproximativ 5 milioane de euro.

Capital: Care este bugetul de investiții pentru acest an? Dar pentru anul 2022?

Loredana Apreutese: Anul 2021 a fost marcat de multiple investiții pentru IAH în valoare de aprox 30 milioane de euro, iar pentru 2022 estimăm investiții de 10 milioane de euro.

Capital: Care sunt cele mai importante invesții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an?

Loredana Apreutese: Cele mai importante investiții sunt achiziția de companii din sectorul de transport și producție, înnoirea flotei de camioane și semiremorci, dar și extinederea rețelei de depozite logistice.

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Loredana Apreutese: Siguranța și sănătatea angajaților.

Capital: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Loredana Apreutese: International Alexander este o companie stabilă, ce s-a dezvoltat armonios de la an la an, reprezentată de

cei peste 2500 angajați. Pe lângă asta, este o companie de familie care are capital 100% românesc.