Volumul producției din sectorul construcțiilor este preconizat în scădere în primul trimestru al anului, indicând un sold conjunctural de -18%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Estimările reflectă o temperare a activității într-un context marcat de factori sezonieri, dar și de o cerere considerată insuficientă de către o parte dintre managerii chestionați.

Ancheta de conjunctură arată că și forța de muncă din construcții ar putea înregistra o scădere în primele luni ale anului. Soldul conjunctural privind evoluția numărului de salariați este de -11%, semnalând intenții de reducere a personalului în rândul companiilor din domeniu.

În contrast cu evoluția producției, prețurile lucrărilor de construcții sunt estimate să înregistreze o creștere accentuată. Indicatorul conjunctural aferent acestui segment ajunge la +41%.

Creșteri sunt anticipate pe toate tipurile majore de lucrări, însă cu intensități diferite. În activitatea de construcții de clădiri, soldul conjunctural indică +37%, în timp ce la lucrările de geniu civil nivelul ajunge la +53%, iar la lucrările speciale de construcții la +40%.

Managerii estimează că stocul de contracte și comenzi va înregistra o diminuare în următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -15%.

Pentru lucrările de geniu civil, prognoza indică o relativă stabilitate (sold conjunctural -4%), în timp ce alte segmente ale pieței sunt așteptate să consemneze scăderi.

Datele INS sugerează diferențe importante în funcție de dimensiunea companiilor. Pentru întreprinderile cu 500 de salariați și peste, producția este estimată la un nivel relativ stabil, spre deosebire de firmele mici și mijlocii, unde predomină așteptările de scădere.

În ceea ce privește forța de muncă, marile companii anticipează chiar o creștere (sold conjunctural +26%), în timp ce restul claselor de mărime indică reduceri de personal.

În luna ianuarie 2026, managerii au indicat condițiile atmosferice drept principal motiv de limitare a activității, acestea reprezentând 23% din totalul cauzelor menționate.

Cererea insuficientă a fost a doua cauză majoră, cu o pondere de 15%.

Pentru întreprinderile mici (1–49 de salariați), principalele obstacole anticipate în primul trimestru din 2026 sunt cererea insuficientă, condițiile atmosferice și dificultățile financiare.

În cazul companiilor mijlocii (50–249 de salariați), condițiile meteo și cererea redusă rămân dominante, urmate de lipsa forței de muncă.

Gradul mediu de acoperire a capacității de producție cu contracte și comenzi ferme este estimat la 69% pentru trimestrul I 2026. La nivelul întregului sector, companiile au contracte asigurate, în medie, pentru aproximativ șapte luni.

Totodată, pentru trimestrul IV 2025, capacitatea tehnică de producție a fost apreciată ca fiind „suficientă”, conform a 90% dintre opiniile exprimate.

Ancheta INS: estimări ale managerilor din 1.370 de companii

Ancheta de conjunctură în construcții se bazează pe evaluările managerilor de întreprinderi privind evoluția activității economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.370 de agenți economici, reprezentativ pentru sector.

Anchetele de conjunctură sunt derulate în sistem de cofinanțare, cu sprijinul Comisiei Europene – DGECFIN.