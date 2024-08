În prima jumătate a anului 2024, ING Bank România a înregistrat venituri de 1,79 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 9,6% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent.

Creșterea numărului de clienți și expansiunea portofoliului de credite au fost factorii principali care au contribuit la aceste rezultate. Anul 2024 marchează și 30 de ani de activitate a ING Bank România pe piața locală.

În prima jumătate a anului 2024, activele ING Bank România au crescut cu 19,6%, atingând valoarea de 75,5 miliarde de lei.

Mihaela Bîtu, CEO al ING Bank România, a declarat că banca a avut rezultate financiare excelente în prima jumătate a anului 2024. Numărul clienților activi a crescut constant, depășind 1,85 milioane. Acest lucru confirmă succesul strategiei băncii axată pe experiența clienților și inovație.

Susținem în mod activ și constant mediul de afaceri românesc, iar un bun exemplu foarte vizibil în acest an este finanțarea de 150 milioane de euro acordată operatorului de telecomunicații Digi, un client cu care avem o lungă relație de parteneriat, și pentru care am intermediat în ultimii 10 ani finanțări de peste 3 miliarde de euro.

În prima jumătate a anului 2024, depozitele atrase de ING Bank România au crescut de două ori mai repede decât portofoliul de credite, pe fondul inflației și al dobânzilor ridicate.

Această tendință reflectă așteptările pieței privind o viitoare reducere a ratei dobânzii de politică monetară, realizată de BNR în iulie (scăderea de la 6,75% la 6,5% pe an).

Depozitele au atins 64,9 miliarde de lei, marcând o creștere de 19,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2023. În același timp, portofoliul de credite brute a crescut la 41,1 miliarde de lei, cu 9% mai mult decât în semestrul I al anului anterior.

„Am început încă un an cu rezultate îmbunătățite în mod semnificativ, ceea ce ne confirmă încrederea continuă pe care clienții noștri o au în noi. Veniturile au crescut cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului precedent, susținute de o creștere comercială robustă. Cu toate că gestiunea prudentă a riscurilor a fost o prioritate, costul riscului a crescut cu RON 17m an pe an, datorită unei politici de provizionare ce ne confirmă în mod continuu calitatea solidă a activelor. Profitul înainte de impozitare a înregistrat o ușoară scădere pe fondul introducerii taxei pe cifra de afaceri, fără de care am fi arătat de asemenea o creștere”, a declarat Philipp Gamauf, CFO, ING Bank România.