Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a dezvăluit că și el a sunat la call-center pentru a cere informații despre cardul de energie.

Marcel Boloș a sunat la call-center pentru a cere informații

„Sunt întrebări firești. E și o categorie de beneficiari care e trecută de 60 de ani și sunt îngrijorați de felul în care vor primi cardul și îl vor putea folosi. Timpul mediu de așteptare la call-center pentru mine personal, pentru că și eu am sunat, a fost un minut și 45 de secunde.

Am sunat să văd dacă răspund la apel și dacă sunt rezistenți la stres. Am avut o surpriză plăcută, s-au descurcat de minune. Am obținut toate informațiile de care aveam nevoie. Cred că așa se procedează și cu alți beneficiari care pun întrebări.

Peste un milion de carduri sunt acum distribuite. Au fost tipărite toate, avem termenul până luni ca să fie finalizată operațiunea de distribuire. Luni e ziua cea mare de când se pot plăti facturile după regulile menționate.

Banii au fost transferați la Poștă, toată lumea are asigurați banii pe card. Am făcut apel la răbdare. Să fie atenți la documentele scanate, cartea de identitate, cardul de energie și factura, să fie scanate ca să le poată încălca în aplicație, ca să poată fi verificate”, a menționat Marcel Boloș.

Sunt peste 5.000 de apeluri înregistrate zilnic

Potrivit oficialului, peste 5.000 de apeluri telefonice sunt înregistrate zilnic la call center-ul pentru cardul de energie. Ministrul a mai spus oamenii întreabă în principal dacă vor primi cardul, când îl vor primi sau de ce nu l-au primit încă.

“Sunt peste 5.000 de apeluri telefonice la care zilnic se răspunde în cadrul call center-ului. Deci, mobilizarea noastră este generală pentru ca să putem cu data de 20 februarie să începem această operare a plăţilor la facturile de energie. Banii sunt alocaţi în întregime pentru aceste plăţi şi urmează să transferăm banii către Compania Naţională Poşta Română.

Aşadar, apelul nostru este de îndemn la calm şi la răbdare pentru că toţi beneficiarii noştri vor ajunge să poată să efectueze aceste plăţi, fondurile fiind suficiente alocate cu această destinaţie”, a transmis Marcel Boloș.

Cum își vor plăti românii facturile?

Cei care vor să își plătească facturile online trebuie să aibă buletinul și cardul de energie scanat. Restul oamenilor vor face aceste plăți cu ajutorul poștașilor.

„Partenerii bancari puteau să fie implicaţi dacă sistemele informatice ale furnizorilor de energie erau foarte bine organizate. Sigur că aici discutăm de furnizorul de energie electrică şi cel de gaze naturale, care ştim că au sisteme informatice foarte bune, în schimb gândiţi-vă la furnizorii de energie termică, la cei de material lemnos, la cei de gaz lichefiat pentru încălzirea locuinţelor pentru ca să găsim o formă comună în care toate şi toţi furnizorii de energie să poată să fie accesaţi în cadrul mecanismului a trebuit să recurgem la forma aceasta de implicare a Poştei Române.

Acesta a fost motivul pentru care am apelat la Poşta Română. Este un mecanism acoperitor cu ajutorul Poştei Române şi în interesul beneficiarilor noştri….Eu cred că cei 11.000 de oficianţi poştali sunt un argument solid pentru ca mecanismul să fie funcţional. Nu garantez că 100% totul va fi funcţional.”, a mai spus Marcel Boloș.