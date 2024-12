Când vreți să aveți independență financiară pentru pensionare anticipată, este important să știți de câți bani aveți nevoie. Pregătirea pentru ieșirea la pensie include un plan clar de economii și un plan de pensionare pe care toată lumea trebuie să-l urmeze.

Există multe lucruri care trebuie luate în considerare atunci când planificați ieșirea la pensie și economiile de care veți avea nevoie. Pentru a simplifica lucrurile, să ne uităm la o regulă generală folosită pe scară largă: regula celor 25. Este un fel de ghid obligatoriu pentru cei interesați să nu ducă nicio grijă la pensie, potrivit radicalfire.

Iată care este regula lui 25 și cum funcționează.

Ce este FIRE

FIRE înseamnă Financially Independence and Retire Early( independență financiară și pensionare anticipată0. Mulți oameni se străduiesc să obțină independență financiară, iar unii vor să se bucure de pensionare anticipată. Ieșirea la pensie din punct de vedere financiar se face în principal făcând bani în plus și trăind sub posibilități. Acesta este un plan sigur pentru a îndeplini planurile de pensionare.

Majoritatea oamenilor care doresc să ajungă la independența financiară face acest lucru prin construirea unor venituri pasive, economisind bani și investind în fonduri mutuale și pe piața de valori.

Ce este regula lui 25?

„Regula lui 25” este o modalitate de a calcula de câți bani aveți nevoie pentru pensionare (anticipată). Această sumă este de 25 de ori mai mare decât cheltuielile preconizate la pensie.

Regula înmulțirii cu 25 este o modalitate excelentă de a ști exact de câți bani aveți nevoie pentru pensionarea anticipată sau independența financiară.

Când calculezi numărul privind independența financiară, trebuie să știi aproximativ cât vrei să cheltuiești la pensie. O estimare aproximativă este de ajutor atunci când lucrați pentru a construi o avere netă lichidă. Acest lucru vă va ajuta în planificarea veniturilor în fiecare lună.

Cum funcționează regula lui 25?

Dacă doriți să cheltuiți 3.000 USD pe lună când ieșiți pensie, asta înseamnă 36.000 USD pe an. 36.000 USD înmulțit cu 25 înseamnă 900.000 USD. Asta înseamnă că veți avea nevoie de 900.000 USD pentru a vă pensiona confortabil și a cheltui 3.000 USD pe lună.

Suma nu ia în considerare alte surse de venit, cum ar fi proprietăți date spre închiriere sau asigurări sociale.

Deși 900.000 de dolari reprezintă o sumă mare de bani, adesea înseamnă mai puțin decât cred oamenii. Cu cât poți trăi cu mai puțini bani pe lună, cu atât te vei putea pensiona mai devreme.

Legătura dintre regula lui 25 și regula lui 4%

O altă regulă generală în finanțele personale este regula lui 4%. Regula 4% spune că, dacă retrageți anual 4% din portofoliu puteți trăi din acel portofoliu pentru o perioadă nedeterminată de timp. Probabilitatea ca portofoliul să rămână fără bani este destul de mare. Peste 98% din portofolii au rămas fără bani după 30 de ani.

Regula lui 25 determină câți bani trebuie să economisiți pentru a vă pensiona. Regula lui 4% definește câți bani puteți lua din portofoliu anual pentru a preveni să rămâneți fără bani.

Pentru a nu rămâne fără bani la pensie, banii trebuie investiți. Randamentul mediu anual al pieței de valori este de 7%. Dacă retrageți 4% anual, veți avea suficienți bani în portofoliu pentru mai mult timp.

Funcționează regula lui 25?

Deși regula celor 25 este o regulă de bază excelentă, nu este bătută în cuie. De fapt, oferă un ghid de pensionare pentru a vă îndeplini obiectivele financiare.