Cele mai recente teorii se învârt în jurul unei imagini în care președintele rus pare că își mișcă picioarele neregulat, potrivit Uinterview.

Pe social media au apărut câteva videoclipuri de la întâlnirea lui Vladimir Putin cu liderul belarus, Alexander Lukașenko. Cei doi au discutat despre extinderea militară și cooperarea economică pe fondul războiului din Ucraina. Mulți au remarcat că, în timp ce discuta cu Lukașenko, Vladimir Putin își mișca neregulat picioarele.

Imaginea a alimentat teoriile, neconfirmate până acum, conform cărora liderul de la Kremlin suferă de diverse boli, inclusiv cancer sau Parkinson, dar unii au sugerat că ar putea fi vorba de altceva. Într-un tweet cu peste 4,7 milioane de vizualizări, Anton Gerașenenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, s-a întrebat dacă nu cumva Putin încearcă să comunice printr-un cod morse. ”Acesta este codul Morse?”, a scris pe Twitter oficialul de la kiev.

Ce ar putea sugera asta pentru unii internauți

Printre cei care au comentat imaginea, majoritatea au spus că, cel mai probabil, mișcarea seamănă cu cea a persoanelor care suferă de boala Parkinson. Alții susțin că poate fi vorba de un efect secundar al medicamentelor care i se administrează. Totul pe fondul speculațiilor din ultimul an, lansate de diverse canale mass-media și de presa de la Kiev, potrivit cărora Putin are cancer și nu mai are mult de trăit.

”Mișcarea nu este tipică pentru boala Parkinson în sine, dar ar putea fi vorba de efecte secundare ale medicamentelor luate pentru

Parkinson”, a scris cineva pe Twitter.

Limbajul corpului îi face pe mulți să creadă că e bolnav

Dezmințirile venite din partea echipei lui Vladimir Putin nu au împiedicat speculațiile din ultimul an legate de bolile pe care le-ar avea președintele rus și chiar cele că ar fi suferit unele intervenții chirurgicale. Mai mult, un expert în limbajul corpului susținea anul trecut că l-a descifrat exact pe Putin, explicând ce ar putea fi în neregulă cu liderul rus.

Potrivit Daily Mail, președintele Rusiei ar suferi de boala Parkinson în stadiu incipient și ar avea cancer pancreatic. Informația respectivă ar poveni din informații furnizate de agențiile de spionaj, însă nu a putut fi verificată în mod independent. Potrivit tabloidului britanic The Sun, e-mailurile trimise de o sursă de informații din Rusia păreau să confirme că Vladimir Putin a fost diagnosticat cu Parkinson în stadiu incipient și cancer pancreatic.