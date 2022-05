Rusia va pune mâna pe Republica Moldova? Americanii lansează un avertisment pentru România

Așadar, raportul realizat de Institutul pentru Studiul Războiului arată că „este puțin probabil” ca Vladimir Putin să aibă succes dacă speră să ocupe coasta ucraineană a Mării Negre şi să stabilească o punte terestră până la teritoriul separatist al Moldovei, Transnistria.

Totuși, specialiștii subliniază că există deja rapoarte nu numai despre deplasări ale populației ucrainene, ci şi despre eforturile Rusiei de a integra noile teritorii ucrainene ocupate în administraţia publică a Rusiei, punând bazele unei ocupații permanente.

De asemenea, raportul preluat de New York Post arată că Vladimir Putin ar putea încerca să reproducă evenimentele care au avut loc în Crimeea în 2014, având în vedere fragilitatea Moldovei. Institutul pentru Studiul Războiului subliniază că Republica Moldova de 4 milioane de locuitori nu face parte din NATO, nu are forţe armate eficiente şi are aproximativ 1.500 de soldaţi ruşi staţionaţi ilegal pe teritoriul său.

Chișinăul spune că nu există un risc de extindere a războiului în Republica Moldova

Amintim că Ministerul Apărării din Republica Moldova a reacționat anterior în urma declarațiilor șefei serviciilor de informații ale SUA, Avril Haines. Astfel, autoritățile de la Chișinău au spus că nu există indicii privind o extindere a războiului în Republica Moldova și au punctat că declarațiile oficialului american nu trebuie scoase din context.

Ministerul Apărării al Republicii Moldova a făcut apel la opinia publică să evite „orice speculaţii” şi „să nu scoată din context” declaraţiile directoarei Comunităţii Naţionale de Informaţii a SUA.

„Autorităţile Republicii Moldova sunt în strânsă cooperare şi schimb de informaţii cu partenerii ţării noastre, inclusiv SUA. Instituţiile abilitate din ţara noastră examinează în continuare tot spectrul de scenarii, care vizează evoluţiile de securitate din regiune, iar cumulul de informaţii nu indică asupra riscului de extindere a războiului pe teritoriul nostru. Avem planuri clare de acţiuni pentru prevenirea oricăror scenarii de destabilizare”, a transmis Ministerul Apărării de la Chişinău într-un comunicat, precizând de asemenea că prioritatea sa sunt „viaţa şi siguranţa cetăţenilor”.