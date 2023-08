În prezent, milioane de americani fac alegeri financiare care, pe viitor, s-ar putea să-i afecteze. Potrivit unui sondaj GOBankingRates, 64% dintre americani se vor pensiona cu probleme de ordin financiar.

Pentru a înțelege mai bine deciziile financiare care pot da peste cap momentul ieșirii la pensie, GOBankingRates a stat de vorbă cu câțiva pensionari. Deși se declară, în mare parte mulțumiți, toți au avut cel puțin un regret legat de anumite decizii financiare din trecut și susțin că cel mai important lucru este să nu ignori, în tinerețe, inevitabilul moment al pensionării.

Iată ce puteți învăța din greșelile financiare ale pensionarilor din SUA:

”Nu am făcut plan financiar cuprinzător”

Drew Parker, în vârstă de 73 de ani, spune că și-a dorit să fi acordat, din timp, mai multă atenție planificării pensionării. „Mi-aș fi dorit ca, în tinerețe, să fi cunoscut întreaga valoare a unui plan financiar cuprinzător”, a spus el. „Nu am creat unul până când nu am fost gata să mă retrag, dar mi-aș fi dorit să fi creat un astfel de plan cu câteva decenii înainte. Dacă acum aș avea vârsta de 30-40 de ani, mi-aș spune: „Construiește-ți un plan financiar cât mai devreme posibil, astfel încât să nu fii nevoit să ghicești ce pensie vei avea la bătrânețe!”, mărturisește Parker.

Un plan financiar se poate face fie cu un consilier, fie pe cont propriu

Un plan financiar se poate face fie cu un consilier, fie pe cont propriu. Planificarea pensionării ar trebui să țină cont de valorile și obiectivele pe care le aveți, de gradul de toleranță la riscuri, de vârsta de pensionare și de stilul de viață pe care îl visați. După ce ați stabilit cum vreți să arate pensionarea, calculați cât de mult trebuie să economisiți pentru pensie și cât timp va dura să faceți asta, pe baza veniturilor din investiții, din economii pentru pensie, beneficii de asigurări sociale și alte fluxuri de venit. Puteți oricând să reajustați planurile, după cum va fi necesar. O modalitate de a începe chiar acum cu planificarea financiară este să deschideți un cont cu dividende mari. Astfel, banii se vor păstra în siguranță și vor fi disponibili oricând va fi nevoie.

”Nu dați banii pe bunuri care se depreciază”

„În tinerețe, când nu eram căsătorit și aveam job-uri destul de bine plătite în industria serviciilor alimentare, aveam și o mare pasiune: să investesc în mașini sport europene, foarte vechi”, spune Timothy. Wiedman, fost profesor de management și resurse umane la Universitatea Doane, înainte să se pensioneze la vârsta de 65 de ani.

„Apoi, toate aceste mașini au început să aibă probleme mecanice și săptămânal cumpăram piese scumpe, importate și/sau unelte specializate pentru reparații. De asemenea, am făcut mai multe excursii în Quebec și New England, iar într-o vară, m-am hotărât să cumpăr o mică barcă cu pânze. Am justificat această gestionare proastă a banilor spunându-mi că oricând aș putea să-mi ating planurile financiare pe termen lung, după ce voi avea o carieră solidă și veniturile vor crește”, a povestit el.

O altă opțiune este să investiți într-un cont de pensie, cum ar fi un Roth IRA

Wiedman crede acum că, cu toate aceste investiții proaste, care nu i-au adus niciun beneficiu, pastila pensionării este mult mai amară.

„Astfel, deși deschiderea unui IRA cât mai devreme posibil era vitală, nu am făcut-o până la 32 de ani”, adaugă el. Dacă renunțați la cumpărarea unor active care se depreciază, veți avea fonduri suplimentare care pot fi folosite pentru a deschide un cont de economii cu dividende mari. O altă opțiune este să investiți într-un cont de pensie, cum ar fi un Roth IRA, cât mai curând posibil.

„Dacă un tânăr de 23 de ani ieșit acum de pe băncile facultății a pus 3.000 de dolari pe an într-un IRA Roth, care aduce un randament anual mediu de 7,8%, 44 de ani mai târziu, la vârsta de pensionare, acei 132.000 de dolari din fondurile investite vor fi crescut la 1.009.275 de dolari”, spune el.

Învață cum să faci bani, făcând ceea ce îți place

Robert Sullivan, un analist financiar ieșit la pensie, a declarat că, dacă ar fi tânăr, ”mi-aș spune „urmează-ți visul cu cariera pe care o dorești, dar caută sfaturi de specialitate, astfel încât să ai o bază solidă pe care să-ți poți baza abilitățile și să înveți cum să-ți câștigi existența făcând ceea ce-ți place”.