Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că societăţile petroliere ruseşti nu-şi vor opri sondele de petrol, în pofida sancţiunilor impuse de statele occidentale şi a eforturilor acestora de a-şi diminua dependenţa faţă de materiile prime energetice importate din Rusia, relatează Reuters.

Rusia și-a redirecționat exporturile către China și India

Statele Unite au introdus în martie un embargo petrolier împotriva Rusiei, la numai câteva zile după ce aceasta a atacat Ucraina, iar Uniunea Europeană a decis luna trecută să renunţe în termen de şase luni la circa 90% din importurile sale de petrol din Rusia şi în termen de opt luni la cele de produse rafinate.

Cu toate acestea, Putin a apreciat joi că pe parcursul următorilor câţiva ani Occidentul nu va putea să sisteze complet importurile energetice din Rusia.

”În ce priveşte refuzul resurselor noastre de energie, este improbabil în următorii câţiva ani, deşi nu este clar ce se va întâmpla în aceşti câţiva ani. De aceea, nimeni nu va turna ciment peste sonde”, a spus liderul de la Kremlin în timpul unei reuniuni cu tineri întreprinzători.

Producţia de petrol a Rusiei a scăzut cu circa 9% în aprilie, dar este de atunci în creştere constantă în pofida sancţiunilor occidentale, întrucât Rusia şi-a redirecţionat exporturile de petrol către Asia, în special către China şi India.

Mai mult, după cum a remarcat joi şi reprezentantul american pentru securitate energetică Amos Hochstein, Rusia ar putea obţine acum mai multe venituri din exporturile de combustibili fosili decât obţinea înainte să lanseze agresiunea contra Ucrainei, întrucât creşterea preţului acestor materii prime compensează valoric scăderea vânzărilor determinată de sancţiuni.

Aceeaşi constatare a făcut-o şi Vladimir Putin. ”Încasările companiilor (ruseşti) cresc. Toată lumea vede asta, toată lumea îşi dă seama”, a remarcat el.

Economia Rusiei nu se va închide ca în perioada sovietică

De asemenea, președintele rus a declarat că nicio „Cortină de Fier” nu va cădea peste economia rusă, în ciuda sancțiunilor impuse de Occident, deoarece Moscova nu se va închide față de lume așa cum a făcut Uniunea Sovietică.

Sancțiunile impuse de Occident din cauza invaziei Rusiei în Ucraina au împins Rusia, unul dintre cei mai mari producători de resurse naturale din lume, spre cea mai mare contracție economică din anii care au urmat căderii Uniunii Sovietice în 1991.

Întrebat despre posibilele înțelegeri cu parteneri precum China și India pe fondul „închiderii” economiei rusești, Putin, vorbind înainte de Forumul economic de la Sankt Petersburg de săptămâna viitoare, a declarat că economia Rusiei va rămâne deschisă.

„Nu vom avea o economie închisă, nu am avut și nu vom avea una”, a declarat Putin în fața tinerilor antreprenori în cadrul unei întâlniri televizate, potrivit sursei citate.

„Nu am avut o economie închisă – sau mai degrabă am avut în perioada sovietică, când ne-am izolat, am creat așa-numita Cortină de Fier, am creat-o cu propriile noastre mâini. Nu vom face din nou aceeași greșeală – economia noastră va fi deschisă”.