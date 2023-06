Informația serii despre Oana Lis! Ce s-a întâmplat cu soția fostului primar Viorel Lis

Sursă: Facebook

Cu kilograme în plus, Oana Lis nu face o tragedie din faptul că are necazuri cu greutatea, probleme despre care spune că psihologic le-a învins. Oana Lis spune că și o femeie cu kilograme în plus poate să se facă plăcută.