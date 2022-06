Hoțul care i-a spart casa lui Alexandru Arșinel a rămas în libertate

Începând cu anul 2019, vila de la mare a lui Alexandru Arșinel a fost spartă de hoți de nenumărate ori. Deși hoții nu au furat nimic valoros, Alexandru Arșinel a decis atunci să își întărească sistemul de securitate și să angajeze o firmă de pază, dar și să instaleze camere de luat vederi pentru a fi sigur că imobilul său este în siguranță.

De asemenea, oamenii legii au deschis atunci o anchetă care a fost concluzionată abia acum, în 2022. Din nefericire pentru marele actor, persoana străină care a intrat în mod ilegal, pe proprietatea sa, a fost lăsată în libertate.

„Admite cererea de confirmare formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia. Constată legalitatea şi temeinicia soluţiei de renunţare la urmărirea penală dispusă în dosarul penal nr. 386/P/2019 prin ordonanţa din data de 26.02.2020 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia cu privire la plângerea formulată de către Arşinel Alexandru Ioan. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă”, scrie în hotărârea magistraților, relatează Spy News.

Alexandru Arșinel își închiriază casa de vacanță de la mare pentru 1000 de lei pe noapte

Potrivit sursei citate, în urmă cu 11 ani, Alexandru Arșinel și-a construit o casă de vacanță pe malul mării, situată în stațiunea 2 Mai, chiar pe falează, având vedere directă la Marea Neagră. Vila sa are o suprafață de 160 de mp, trei dormitoare, dar și o zonă de relaxare, precum și o mică grădină, bine întreținută.

Din nefericire, acesta nu a reușit să mai meargă așa des la mare pentru a se relaxa, așa că a decis să își închirieze casa de vacanță pentru ca tinerii turiști să se poată bucura de priveliștea Mării Negre. Pe platformele de închiriat locuințe se pot găsi mai multe detalii despre proprietatea sa, alături de poze cu frumoasa sa casă de vacanță.

Vila se închiriază doar intergral, iar prețul pentru o noapte de cazare este de 1000 de lei în extra-sezon, iar în sezonul plin ajunge undeva la 1200-1300 de lei. Casa se dă spre închiriere doar grupurilor de turiști, iar aceștia au la dispoziție o bucătărie complet utilată, o zonă de luat masa, dar și o terasă cu grătar. Bineînțeles, există și aer condiționat, acces la internet și televiziune, precum și o parcarea privată.

Menționăm faptul că, lângă vila deținută de Alexandru Arșinel, mai aveau case de vacanță și Stela Popescu și Sergiu Nicolaescu. Cu toții erau vecini, iar după decesul lor, imobilele respective au rămas în posesia rudelor, potrivit sursei citate.

În plus, marele actor mai are o casă de vacanță și la munte, în Sinaia, construită în 1993, plus alte trei case: una în Dolhasca, una în Crevedia și alta în București.