Mai precis, două nave rusești de război au fost surprinse lângă o platformă de gaz a României din Marea Neagră. Acestea erau nave de patrulare din clasa „Vasily Bykov”, rapide și puternic înarmate.

Totodată, angajații platformelor Ana și Uranus, din largul Mării Negre, au reacționat imediat și au făcut mai multe fotografiile. După apariția acestora, analistul militar H. I. Sutton a spus că este posibil să fie o misiune „legată de blocada porturilor ucrainene de la Marea Neagră”.

În altă ordine de idei, amintim că un număr de aproximativ 800 de militari vor participa în cursul săptămânii viitoare la un amplu exercițiu naval românesc desfășurat în Marea Neagră, în zona Constanța-Mangalia.

Forțele Navale Române au anunțat în cursul zilei de joi că în perioada 21-23 iulie va avea loc un exercițiu militar amplu desfășurat în zona Constanţa-Mangalia şi în spaţiul maritim românesc din Marea Neagră.

Este vorba despre exercițiul anual „Shield Protector 22”, iar potrivit sursei citate, în intervalul menționat anterior vor fi desfășurate activităţi complexe de instruire şi trageri de luptă, atât pe mare cât și în aer, dar și pe teren, doar în anumite zone.

„Aproximativ 800 de militari din structurile Flotei, Bazei Logistice Navale «Pontica», Brigăzii 243 Radioelectronică şi Observare «Callatis», Direcţiei Hidrografice Maritime şi Centrului 11o Comunicaţii şi Informatică vor exersa proceduri operaţionale standard pentru supraveghere navală, cercetare-neutralizare mine marine, menţinerea imaginii maritime şi aeriene, precum şi pentru asigurarea informativă, logistică şi hidrografică în timpul ducerii acţiunilor de luptă”, au arătat Forţele Navale.

Referitor la grupul de pe mare, potrivit sursei citate, acesta ar urma să fie alcătuit din șase nave și două elicoptere Puma Naval. De cealaltă parte, pe uscat acţiunile acestui pachet de forţe vor fi susţinute de două dispozitive mobile de lansare rachete.

Forțele Navele menționează că a fost emis și un aviz pentru navigatori în care au fost deja anunțate coordonatele raioanelor militare în care vor fi executate trageri de artilerie, întreaga perioadă, dar și intervalul orar. Totodată, sursa citată adaugă că este recomandată menținerea unei distanțe de siguranță pentru navigație.

