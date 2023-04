Ministrul Justiției precizează că problema pensiilor magistraților este în portofoliul ministrului Muncii, nu în dreptul ministerului de care răspunde și susține că în PNRR există „o adevărată schizofrenie” cu privire la pensii.

Magistratului îi trebuie un statut aparte

„Problema este în portofoliul ministerului Muncii, nu e problemă de guvernare în dreptul ministerului Justiţiei. Pensia magistratului este un element de statut al magistratului. Un magistrat nu poate fi independent dacă nu-i asiguri un drept la pensie corespunzător muncii lui şi interdicţiilor pe care le are în carieră.

Statutul magistraţilor este protejat internaţional de două rezoluţii ONU, de acte internaţionale. Dacă vrei să ai o Justiţie independentă, trebuie să înţelegi că magistratului trebuie să-i creezi un statut aparte”, a spus Predoiu în emisiunea OFF/OnTheRecord pe Aleph News, realizată de jurnalista Sorina Matei, relatează Mediafax.

„Sunt pensii mari la magistraţi, dar problema este de ce n-am fost noi, ca stat, capabili să asigurăm pensii mari şi pentru ceilalţi. Magistraţii cer o legislaţie care să oprească o depăşire a salariului în plată de către pensie. PNRR a fost un program prost gândit.

În condiţiile PNRR există o adevărată schizofrenie cu privire la pensii: prima condiţie vorbeşte de contributivitate, ultima vorbeşte de asigurarea protecţiei constituţionale. Ministrul care nu era al PNL, care a scris PNRR, nu s-a consultat cu nimeni nici în Guvern.

Problema ridică probleme de abuz politic clar. De ce ducem problema la pensiile magistraţilor, când principalele probleme trebuie să fie discutarea acestor condiţii? Le-am spus: prin mecanismul rule of law, ne recomandaţi sistemul în funcţiune, pe de altă parte avem această condiţie prin PNRR.

Condiţia din PNRR este contradictorie cu altă condiţie din PNRR. Comisia Europeană ar trebui să ia notă de aceste discordanţe. Dacă te duci şi discuţi cu Comisia Europeană cu problemele pe masă, explici şi ai argumente, poţi să ai şi câştig de cauză”, a punctat Predoiu.

Rotativa nu îl sperie

Cătălin Predoiu a mai declarat că este pregătit să închidă mandatul în fruntea ministerului Justiţiei, în perspectiva rocadei premierilor.

„Eu sunt pregătit să închid acest mandat. Am avut următoarele ‘eşecuri’: desfiinţarea SIIJ, 3 legi ale Justiţiei, opinie pozitivă de la Comisia de la Veneţia, MCV ridicat cu succes, Codurile Penale le-am făcut din primăvara trecută.

Ce spune protocolul pe rocadă – nu ştiu pentru că nu l-am citit. Atunci să meargă Justiţia la PSD, care este problema? PSD are oameni valoroşi, şi PNL are oameni buni, capabili să preia ministerul Justiţiei. PSD are trei foşti miniştri ai Justiţiei”, a declarat Predoiu.