Potrivit unui buletin emis de Statul Major al Forțelor Armate din Ucraina, armata rusă îşi continuă ofensiva militară în sudul Ucrainei, încercând să avanseze în direcţia Bugul de Sud (al doilea râu ca importanță, ce se varsă în Marea Neagră) pentru a ajunge la graniţa administrativă a regiunii sudice Herson şi pentru a o ocupa complet.

În prezent, forţele ruse încearcă să identifice „slăbiciuni” în apărarea ucraineană din regiunea sudică Herson, continuând, totodată, atacurile de artilerie în Nikolaev (Mikolaiv), a explicat un comandant ucrainean.

Potrivit spuselor sale, au fost identificate unităţi militare ale forţelor armate din Belarus în Volîn şi Polesia, zone strategice ce acoperă graniţa belaruso-ucraineană în nord-est.

De asemenea, armata rusă continuă bombardamentele în Harkovului, iar în direcţia regiunii separatiste Doneţk un grup de invadatori ruși desfăşoară operaţiuni ofensive pe aproape întreaga linie de contact.

În prezent, trupele ruse încearcă să îşi îmbunătăţească poziţia tactică în Popasna şi să își întărească forţele militare cu unităţi degajate la Mariupol.

De asemenea, armata rusă a desfăşurat sisteme suplimentare de rachete antiaeriene în teritoriile ocupate din Lugansk şi Zaporojie pentru a-şi consolida sistemul de apărare antiaeriană, scrie în raportul emis de Statul Major al Forțelor Armate din Ucraina, ce subliniază faptul că „pierderi importante suferite de ocupanţi”.

De exemplu, numai în regiunile separatiste Doneţk şi Lugansk au fost respinse zece atacuri ale trupelor ruse, fiind distruse:

două tancuri ruse;

17 sisteme de artilerie;

38 de vehicule blindate de luptă;

zece maşini de transport.

Potrivit ultimului raport al Ministerului Apărării Naționale din Marea Britanie, armata rusă și-a schimbat complet strategia militară, urmărind să dețină controlul total asupra orașului ucrainean Herson.

Rubla rusească urmează să fie utilizată în Herson

„De când a ocupat orașul sudic Herson la începutul lunii martie, Rusia a căutat să își legitimeze controlul asupra orașului și a zonelor învecinate prin instalarea unei administrații pro-ruse.

Declarațiile recente ale acestei administrații includ declararea „imposibilă” a revenirii la controlul ucrainean și anunțarea unei tranziții valutare de patru luni de la grivna ucraineană la rubla rusă. Rubla rusească urmează să fie utilizată în Herson începând de astăzi”, a scris Ministerul Apărării Naționale din Marea Britanie, duminică după-amiază, pe Twitter.

Potrivit ministerului britanic, Guvernul de la Moscova intenționează să exercite o influenţă politico-economică în Herson pe termen lung.

„Controlul durabil asupra Hersonului și a legăturilor sale de transport va crește capacitatea Rusiei de a-și susține avansul spre nord și vest și va îmbunătăți securitatea controlului Rusiei asupra Crimeei”, a explicat Ministerul Apărării Naționale din Marea Britanie pe Twitter.

